Владимир Комлев уйдет с поста гендиректора НСПК после десяти лет работы

Комлев возглавил оператора платежной системы «Мир» в 2014 году, в момент создания. В Центробанке, который владеет компанией НСПК, поблагодарили его за участие в развитии «Мира» и системы быстрых платежей

Владимир Комлев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владимир Комлев, генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») уйдет с этой должности с 1 января 2024 года, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Комлев возглавил НСПК в 2014 году, когда она была основана. Платежная система «Мир» была запущена годом позже. 100% акций НСПК принадлежат Центробанку.

В регуляторе поблагодарили Комлева за участие «в развитии национальной платежной инфраструктуры» — создании НСПК, систем «Мир» и быстрых платежей (СБП).

НСПК создали после ввода санкций за присоединение Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022-м их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Но российские карты продолжают действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются НСПК.

57-летний Комлев до прихода в НСПК был главой процессинговой Компании объединенных кредитных карточек (UCS). В ней он работал с 1995 года.

По первому образованию Комлев — инженер-электромеханик (автоматические системы и робототехника), выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Также он окончил Московскую школу экономики по специальности «бухучет в банке» и Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». Обучался и за рубежом: в Международном космическом университете в Страсбурге на факультете «Бизнес и менеджмент» и в Гарвардской школе бизнеса.