Министр нефти Пакистана Али Первез в интервью РБК рассказал о здравом смысле и геополитике, влиянии ирано-израильского конфликта на поставки из России, а также о том, нужно ли все-таки строить «Пакистанский поток»

Али Первез (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О конфликте Израиля и Ирана

— Конфликт никогда не приносит пользы миру, и особенно нашему региону. Мы выражаем солидарность с Ираном в связи с тем, как были ущемлены их национальные интересы и нарушены все приемлемые нормы международного сообщества в результате нападения на них. Однако ситуация такова, и я надеюсь, что все стороны проявят здравый смысл и мы сможем найти мирное решение этого конфликта.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Иран в ответ атаковал израильскую территорию, обмен ударами продолжается до сих пор. Конфликт перешел на новый уровень эскалации, когда США в ночь на 22 июня атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы. В ответ на «агрессию против суверенитета» Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, через который осуществляется до 20% мировых поставок нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Мировые эталоны нефти с середины июня прибавили по $10 за баррель, цена Brent в моменте достигала $81 впервые с января.

Что касается экономических последствий, конфликт проявляется в разных формах. Цены на нефть растут, цепочки поставок испытывают давление, существует постоянная угроза блокирования Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы нефти для многих экономик. Это привело к появлению «военной надбавки» к ценам на различные виды топлива. Цены на нефть выросли, маркер JKM для СПГ также увеличился, и другие продукты ощущают это давление. Такая нестабильность побуждает экономики диверсифицировать свои поставки, поскольку никто не хочет зависеть от одного региона. Думаю, в среднесрочной перспективе это проявится более ясно. Однако в краткосрочной перспективе странам нелегко перестроить свои цепочки поставок и стратегии.

Про рост цен из-за рисков на Ближнем Востоке

Пакистан, как страна-импортер, следит за ростом цен на нефть, вызванным ирано-израильским конфликтом. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, ссылаясь на оценки экспертов, охарактеризовал его как незначительный и сообщил, что ситуация на нефтяном рынке пока не требует оперативного вмешательства.

— Нас учили готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Однако надежда не может быть стратегией. Учитывая, что Пакистан удовлетворяет свои энергетические потребности за счет импорта, нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Уже сейчас цена на Brent, которая была около $60, достигла $80. Маркеры СПГ, такие как JKM, выросли с $11,5–$12 до $14. Кто знает, что будет дальше, и мы можем лишь надеяться, что здравый смысл возобладает. Но как страна мы должны внимательно следить за развитием ситуации и соответственно управлять запасами и их использованием.

О вреде «потолков» цен на нефть и подобных инструментов

— Как экономист, я скажу, что искажения цен только создают более серьезные проблемы для мирового сообщества. Независимо от причин введения таких искажений их необходимо устранять как можно скорее, чтобы рынки могли функционировать эффективно, а спрос и предложение регулировались через ценовые механизмы, а не через искусственные ограничения.

Страны G7, Евросоюз и Австралия в конце 2022 года ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, а в начале 2023 года они установили предельную стоимость на российские нефтепродукты ($100 за баррель дизтоплива и $45 за баррель мазута). Компаниям альянса запрещено оказывать услуги по транспортировке и страховке нефти и нефтепродуктов из России, если они продаются по цене выше, чем установлено лимитом. Москва в ответ с февраля 2023 года запретила экспорт сырья из России по контрактам с условиями предельных цен «Большой семерки». В начале июня стало известно, что в ЕС обсуждается снижение потолка цен на нефть из России до $45.

Как технологический прогресс балансирует рынок

— На мой взгляд, по мере развития таких стран, как Пакистан, и роста спроса на электроэнергию зависимость от ископаемого топлива сохранится. Однако благодаря технологическим достижениям появляются альтернативные источники энергии, которые будут дополнять и частично замещать традиционные поставки. Зависимость от нефти останется, но в нормальных условиях давление на цены не должно быть настолько сильным, чтобы они постоянно росли. «Военная надбавка» к ценам, безусловно, присутствует. Но в обычных обстоятельствах технологические инновации и новые источники энергии способны удовлетворять растущий спрос и сглаживать скачки цен на нефть и ископаемое топливо.

Как страна, продолжая развиваться, электрифицироваться и индустриализироваться, мы будем стремиться поддерживать здоровый баланс между возобновляемыми и ископаемыми источниками энергии в нашем энергетическом портфеле и управлять ситуацией.

О планах увеличить импорт российской нефти

Пакистан также стремится диверсифицировать источники энергоресурсов, чтобы снизить свои затраты и максимизировать выгоду для населения. В связи с этим ведется работа с Россией по налаживанию регулярных поставок нефти, для чего необходимо настроить нефтепереработку под Urals.

— Во-первых, мы импортировали пробные партии для национального НПЗ и переработали их. Сейчас мы сравниваем их с поставками от других поставщиков, анализируя выход продукции. Предварительные данные показали, что российская нефть оказалась значительно тяжелее той, к которой мы привыкли, что привело к большему выходу мазута и меньшему количеству очищенных продуктов. Это связано с тем, что мы никогда раньше не работали с российской нефтью сорта Urals. Поэтому мы продолжаем экспериментировать с составами и конфигурациями, пробуя, например, смешивать российскую нефть с другими сортами, чтобы оптимизировать выход продукции. Как только мы определим точный состав, вероятно, будет налажена регулярная поставка.

Во-вторых, мы поощряем частные НПЗ исследовать все возможности. Они уже импортировали несколько партий из России и продолжают их перерабатывать, оптимизируя свои смеси. Как министр, я считаю своей обязанностью создавать для них экосистему, в которой они могут экспериментировать с различными поставками и максимизировать свой выход продукции.

Пробная партия российской нефти объемом около 100 тыс. т была доставлена в Пакистан в июне 2023 года. Стороны договорились о начале поставок на совместной межправительственной комиссии стран. Сырье было доставлено в порт Карачи в адрес компании Pakistan Refinery Limited (PRL). Пакистанская сторона оплатила партию в юанях. При этом потребовалась перегрузка нефти в Омане из-за ограничений на прием судов в пакистанских портах, перевозящих более 50 тыс. т грузов. А при переработке эта нефть смешивалась с саудовским сортом Arab light. Также в октябре 2023 года компания Cnergyico импортировала первую в негосударственном секторе Пакистана партию российской нефти. По данным компании Kpler (есть у РБК), в 2023 и 2024 годах поставки российской нефти в Пакистан осуществлялись не каждый месяц, но их средний объем вырос за этот период более чем в два раза — с 22 тыс. барр. в сутки до 50 тыс. барр.

Про модернизацию НПЗ с участием России

Нефтеперерабатывающие заводы в Пакистане нуждаются в модернизации, признается министр. Для этого правительство страны разработало систему мер, способствующих привлечению инвестиций в подобные проекты.

— Когда мы говорим о модернизации наших НПЗ, речь идет о дополнительных инвестициях в размере примерно $5–6 млрд. Это позволит улучшить производительность заводов, обеспечить соответствие стандартам Евро-5 и выполнить экологические требования страны.

Мы продолжаем изучать возможности сотрудничества в этой области. В одном из случаев уже была переработана пробная партия российской нефти. Технико-экономическое обоснование для этого завода завершено, тендерные процедуры начаты, и скоро мы определим точную сумму инвестиций, необходимых для модернизации. После этого мы поделимся информацией с потенциальными партнерами и определим, кто готов участвовать в проекте.

О поставках нефти по железной дороге

— Это все часть рамочного соглашения МПК, и между нашими странами было решено провести пробный грузовой поезд. Грузы уже определены, обратные грузы тоже выбраны. К сожалению, несмотря на то что все готово, запустить проект пока невозможно из-за упомянутого вами конфликта. Как только конфликт будет разрешен, мы надеемся продвинуться с этим пробным поездом. После его запуска это откроет еще один канал транспортировки между нашими странами.

Одним из недостатков, с которым сталкивается наше деловое сообщество при взаимодействии между нашими двумя странами, является относительно длительное время транспортировки. Если мы сможем сократить его, используя другие виды транспорта, это будет выгодно для обеих сторон.

Перспективы «Пакистанского потока» и поставок СПГ

— В области СПГ мы пока не готовы к дальнейшему изучению возможностей, так как у нас уже есть значительные поставки по долгосрочным контрактам и мы не хотим ставить наших партнеров в ситуацию, когда мы берем на себя обязательства по проекту без гарантированного спроса.

Проект «Пакистанский поток», изначально носивший название «Север — Юг», обсуждается с 2015 года. В 2021 году сообщалось, что протяженность газопровода составит более 1,1 тыс. км, а его мощность — до 16 млрд куб. м. Предполагалось, что проект свяжет инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями на севере страны. Доля России в «Пакистанском потоке» должна была составить не менее 26%, а представлять ее планировал консорциум участников, среди которых Евразийский трубопроводный консорциум (ЕТК) Александра Карманова и Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. Стоимость строительства Минэнерго оценивало в $1,5–2 млрд. В 2023 году проект в очередной раз столкнулся с идеей смены конфигурации, а его реализация начала увязываться с источником поставок газа, а также с тем, какие страны станут его участниками и какой будет конечная точка поставок.

— Я знаю, что этот проект («Пакистанский поток». — РБК) обсуждается уже несколько лет и этот вопрос регулярно поднимается на уровне Межправительственной комиссии (МПК России и Пакистана по экономическому сотрудничеству. — РБК). Мой ответ будет во многом повторять то, что я упоминал ранее: у нас уже есть значительные поставки газа, и мы стараемся обеспечить сбыт для текущих объемов. В условиях избытка газа мы не хотим брать на себя обязательства по дополнительным поставкам, которые только усугубят проблему. Вместо категоричного «да» или «нет» скажу, что мы привлекли международного консультанта для разработки комплексного энергетического плана. Мы надеемся, что этот план покажет, можно ли включить данный проект в нашу стратегию. Ожидаем, что ясность по этому вопросу появится к следующему заседанию МПК в Исламабаде в ноябре.

Какие российские компании хотят в Пакистан

Пакистан и Россия в рамках совместной межправкомиссии определили проекты в различных сферах, которые обладают потенциалом для сотрудничества.

— Кроме того, мы исследуем множество других направлений и проектов. На полях ПМЭФ у нас состоялась встреча с «Газпромом». Наши местные компании по разведке недр совместно с «Газпромом» изучают возможности сотрудничества для совместной разведки газового потенциала на шельфе Пакистана. Это одно из ключевых направлений нашей работы.

Также российская компания «Росгео», специализирующаяся на сейсмических исследованиях и геологических данных, уже подписала соглашение о сотрудничестве с Геологической службой Пакистана. Они совместно анализируют потенциал бассейнов для разведки полезных ископаемых. Вчера компания Nordgold также выразила заинтересованность в использовании предварительных данных, дальнейшем участии в разведке и реализации этих проектов. Мы также рассматриваем возможности сотрудничества в области сжиженного нефтяного газа между нашими странами и продолжаем укреплять эти связи. Кроме того, я думаю, что через пару месяцев команда из Пакистана прибудет для изучения возможностей модернизации сталелитейного завода, который изначально был построен при сотрудничестве с Россией.

После того как проекты будут отобраны, нам предстоит определить формат, который устроит обе стороны: будет ли российская сторона ожидать от нас участия в капитале, что подразумевает совместное предприятие, или же они захотят самостоятельно реализовать проект, а от пакистанской стороны потребуется лишь содействие. На данном этапе преждевременно называть конкретные суммы, но мы продолжаем активно работать в этом направлении.