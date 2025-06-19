Пакистан предложил России инвестировать в добычу полезных ископаемых

Сергей Цивилев (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Федеральный министр энергетики Пакистана Али Перваиз Малик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с первым заместителем генерального директора АО «Росатом Недра» Алексеем Шеметовым.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства Пакистана, поступившем в РБК.

Пакистанский министр пригласил российскую сторону рассмотреть возможность инвестиций в горнодобывающий сектор с акцентом на технологии и обмен опытом в сфере безопасности и эффективности. Шеметов подтвердил заинтересованность и пообещал представить предложения по потенциальному сотрудничеству.

Малик также провел встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, торговле, инвестициях, банковской и страховой сферах, горнодобывающей отрасли, а также в области гуманитарных связей.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в «Экспофоруме», в этом году участие в форуме подтвердили около 20 тыс. участников из 140 государств. Тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

На ПМЭФ ожидается участие лидеров более чем 50 стран, в том числе президентов Боливии Луиса Арсе, Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, Сербии Александра Вучича, президента Индонезии Прабово Субианто, вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, вице-президента ЮАР Пола Машатиле и других. Кроме того, ожидается участие делегаций из Индии, Венгрии, стран Африки, Ближнего Востока, а также представителей американского бизнеса.

Днем 18 июня для участия в форуме в Санкт-Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Совещание по экономическим вопросам стало первым мероприятием с участием президента.