 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Пакистане анонсировали появление прямого ж/д сообщения с Россией

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В следующем, 2025 году, между Россией и Пакистаном появится прямое железнодорожное сообщение, заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

«К концу марта [2025 года] мы планируем первый поезд, первый грузовой поезд, который отправится из России в Пакистан», — рассказал он в диалоге с ТАСС.

Российская сторона еще 10 декабря сообщала о готовящемся запуске железнодорожного сообщения между странами в тестовом режиме. Как отмечалось, договоренность о формировании грузовой базы была достигнута в начале декабря. 

Железнодорожное сообщение будет проходить в обход Афганистана, по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящей по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Сотрудничество с Пакистаном позволит заметно сократить сроки транзитных перевозок, а также увеличить товарооборот между государствами, заявил тогда исполняющий обязанности генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Пакистан Минэнерго железнодорожное сообщение 2025 год
Материалы по теме
Минтранс не исключил прямые рейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном
Политика
Россия начала совместные с Пакистаном военные учения «Дружба-2024»
Политика
Матвиенко поприветствовала сенат Пакистана словами «Ассаламу алейкум»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Автоматизатор в цеху: как и зачем на производстве внедряют ИИТренды, 08:16
WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в СирииПолитика, 08:15
В США раскрыли эксперименты ЦРУ по «контролю над разумом»Политика, 08:11
Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной 2025 годаПолитика, 08:10
ВЭБ предложил привлечь частных инвесторов в проекты техсуверенитетаФинансы, 08:02
Как разморозить пенсионные накопленияРБК и ВТБ, 07:50
В Пакистане анонсировали появление прямого ж/д сообщения с РоссиейОбщество, 07:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ночлежка» и власти Москвы поспорили о пунктах обогрева бездомныхОбщество, 07:30
Правительство до 2031 года запретило майнинг в десяти регионах РоссииПолитика, 07:30
Минздрав объявил о проверке психбольницы в Краснодаре после жалобы ПутинуОбщество, 07:13
Какие перспективы у финансового рынка в условиях высоких ставокОтрасли, 07:11
Над Россией за ночь сбили четыре дрона ВСУПолитика, 07:09
Русский эрзац. У какого бизнеса будут проблемы в 2025 годуPro, 07:02
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 07:02