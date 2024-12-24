В Пакистане анонсировали появление прямого ж/д сообщения с Россией
В следующем, 2025 году, между Россией и Пакистаном появится прямое железнодорожное сообщение, заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
«К концу марта [2025 года] мы планируем первый поезд, первый грузовой поезд, который отправится из России в Пакистан», — рассказал он в диалоге с ТАСС.
Российская сторона еще 10 декабря сообщала о готовящемся запуске железнодорожного сообщения между странами в тестовом режиме. Как отмечалось, договоренность о формировании грузовой базы была достигнута в начале декабря.
Железнодорожное сообщение будет проходить в обход Афганистана, по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящей по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана.
Сотрудничество с Пакистаном позволит заметно сократить сроки транзитных перевозок, а также увеличить товарооборот между государствами, заявил тогда исполняющий обязанности генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев.
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