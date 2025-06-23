Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива
Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это скажется в том числе на США, поскольку нефть оценивается на глобальном уровне, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Если Ормузский пролив будет закрыт, США не пощадят. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока», — написал он в X, добавив, что цены на заправках в таком случае будут расти.
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив после того, как США нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы в ночь на 22 июня.
Советник верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари отметил, что Тегеран должен как можно скорее «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».
Вашингтон атаковал ключевые ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.
На фоне обострения конфликта в ночь на 23 июня стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7% до $81,4 за баррель.Последний раз цена на Brent превышала $80 за баррель в конце января. Эксперты в разговоре с Bloomberg сообщили, что не исключают скачка цен на нефть в том числе до $100 за баррель.
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