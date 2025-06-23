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Война Израиля и Ирана ,  
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Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев: США не застрахованы от нефтяного шока при закрытии Ормузского пролива
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это скажется в том числе на США, поскольку нефть оценивается на глобальном уровне, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Если Ормузский пролив будет закрыт, США не пощадят. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока», — написал он в X, добавив, что цены на заправках в таком случае будут расти.

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив после того, как США нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы в ночь на 22 июня.

Советник верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари отметил, что Тегеран должен как можно скорее «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства».

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Вашингтон атаковал ключевые ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

На фоне обострения конфликта в ночь на 23 июня стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7% до $81,4 за баррель.Последний раз цена на Brent превышала $80 за баррель в конце января. Эксперты в разговоре с Bloomberg сообщили, что не исключают скачка цен на нефть в том числе до $100 за баррель.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Дмитриев Иран Ормузский пролив
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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