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Что случилось за день. Главные новости РБК

У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус, как власти проследят за нарушителями изоляции, Госдума одобрила наказание за нарушение карантина, сколько магазинов закрылось из-за эпидемии; главные новости — в обзоре РБК

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Главный врач Инфекционного медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией.

  • Он в удовлетворительном состоянии. Проценко поместили на лечение в этой же больнице. По словам Проценко, он изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Врач выразил надежду, что выработанный за последний месяц иммунитет поможет ему справиться с заболеванием.
  • Неделю назад с Проценко встречался Владимир Путин. Во время посещения инфекционного центра президент был в специальном защитном костюме желтого цвета, однако во время разговора с главврачом он был в обычном спортивном костюме. Инкубационный период заболевания длится две недели.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин после встречи чувствует себя нормально. «Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально», — сказал он.
  • За последние сутки в России зарегистрировано рекордное число инфицированных — 500 человек. Из них 387 — в Москве. Всего от болезни в стране умерли 17 человек.


Как власти Москвы могут проследить за изоляцией граждан

По данным «Коммерсанта», в мэрии Москвы хотят обязать всех жителей использовать специальные QR-коды для выхода из дома. Причем каждый раз, даже для похода в магазин, нужно будет подавать отдельную заявку. Система заработает после 4 апреля.

  • Гражданин должен будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, ввести туда фактический адрес проживания и прикрепить свою фотографию. Вычислять нарушителей предполагается с помощью биллинга сотовых операторов и камер видеонаблюдения.
  • Источники РБК отмечают, что для слежки за гражданами, которые выходят на улицу без мобильного телефона, будет использоваться система распознавания лиц компании NTechLab, которая зарекомендовала себя на ЧМ-2018.
  • Санкции могут применяться в случае превышения разрешенных количества выходов и появления в других районах. За нарушение режима самоизоляции жителей Москвы предлагают штрафовать на 4‒5 тыс. руб. Проект соответствующего закона уже внесен в Мосгордуму.

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals 30 марта снизилась до $13 за баррель на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения), сообщило агентство Argus.

  • Экономисты отмечают, что при такой цене обнулятся экспортные пошлины на нефть, а поступления от НДПИ снизятся примерно до 240 млрд руб. Эти налоги приносят российскому бюджету больше трети доходов.
  • Цены продолжат падать, прогнозируют аналитики. В ближайшие три-четыре месяца на стоимость нефти будут влиять два фактора: катастрофическое падение спроса из-за распространения коронавируса и ценовая война России и Саудовской Аравии, пишут аналитики Bank of America.

Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

Утром 31 марта депутаты Госдумы приняли «коронавирусный» пакет законопроектов. Они касаются в том числе наказаний за нарушение карантина и фейки, связанные с коронавирусом, а также налоговых поблажек для бизнеса и полномочий правительства при ЧС.

  • Максимальный штраф за нарушение карантина для граждан составит 300 тыс. руб., а за фейки — 700 тыс. руб. Юрлица, включая СМИ, могут быть наказаны за фейки штрафами до 10 млн руб.
  • В качестве альтернативы штрафам власти могут применить уголовное наказание. Максимальным тюремным сроком — пять лет — накажут за действия, которые привели к гибели людей.
  • Нарушителям карантина будет приходить СМС с текстом о передаче данных о нем в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Об этом говорится в поручении премьера Михаила Мишустина.


В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

Исследование ИT-компании «Эвотор» показало, что по данным на 30 марта в России приостановили работу 37% торговых точек (по сравнению с февралем). В Москве закрылось еще больше — 73%.

  • Среди непродовольственных магазинов в основном приостановили работу магазины одежды, цветочные лавки, магазинов электроники. Количество работающих алкомаркетов не изменилось.
  • На этом фоне резко вырос спрос россиян на принадлежности и продукты для пикников. В частности, в Москве в прошедшие выходные объем продаж мангалов вырос более чем в 4 раза, а шампуров — на 146%, следует из данных компании «Платформа ОФД».
  • По заявлению столичных властей, именно массовые походы граждан на шашлыки стали поводом для введения всеобщего режима самоизоляции.
Автор: Сергей Витько
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