Что случилось за день. Главные новости РБК

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У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус, как власти проследят за нарушителями изоляции, Госдума одобрила наказание за нарушение карантина, сколько магазинов закрылось из-за эпидемии; главные новости — в обзоре РБК

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Главный врач Инфекционного медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией.

Он в удовлетворительном состоянии. Проценко поместили на лечение в этой же больнице. По словам Проценко, он изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Врач выразил надежду, что выработанный за последний месяц иммунитет поможет ему справиться с заболеванием.

Неделю назад с Проценко встречался Владимир Путин. Во время посещения инфекционного центра президент был в специальном защитном костюме желтого цвета, однако во время разговора с главврачом он был в обычном спортивном костюме. Инкубационный период заболевания длится две недели.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин после встречи чувствует себя нормально. «Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально», — сказал он.

За последние сутки в России зарегистрировано рекордное число инфицированных — 500 человек. Из них 387 — в Москве. Всего от болезни в стране умерли 17 человек.



Как власти Москвы могут проследить за изоляцией граждан

По данным «Коммерсанта», в мэрии Москвы хотят обязать всех жителей использовать специальные QR-коды для выхода из дома. Причем каждый раз, даже для похода в магазин, нужно будет подавать отдельную заявку. Система заработает после 4 апреля.