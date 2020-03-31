Мишустин поручил предупреждать нарушителей условий карантина по СМС

Контроль за нахождением во время карантина по разрешенному адресу будет осуществляться МВД, Минкомсвязи и другими органами с помощью операторов мобильной связи и сервисов портала госуслуг

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Reuters)

Жителям России, в случае невыполнения ими условий карантина по коронавирусной инфекции COVID-19, будет приходить СМС с текстом о допущенном нарушении и о передаче данных о нем в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Поручение наладить соответствующую систему дал Минкомсвязи и другим ведомствам глава правительства России Михаил Мишустин.

Согласно тексту поручения, размещенному на сайте правительства, аналогичное предупреждение должно будет приходить россиянам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В соответствии с поручением Мишустина, на ЕПГУ должен быть также запущен сервис для заполнения электронной формы, в которой возвращающиеся в страну из-за границы россиян, должны будут указать место своего проживания «на время самоизоляции, карантина». После этого власти будут отслеживать, находятся ли заполнившие форму по тому адресу, который был указан.

В поручении Мишустина говорится, что контроль за нахождением во время карантина по указанному в электронной форме адресу должен осуществляться МВД, Минкомсвязи и другими органами с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. В Москве аналогичный контроль с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального городского портала должны осуществлять власти столицы.

27 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что лечившегося от COVID-19 на дому москвича доставили в стационар после нарушения условий пребывания на карантине. По словам Раковой, несмотря на подписание обязательства о самоизоляции, человек решил выйти на улицу. «Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», — сказала заммэра.