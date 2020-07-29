Что случилось за день. Главные новости РБК

В Белоруссии сообщили о задержании российских наемников, Ефремов не признал вину в смертельном ДТП, россиян не пускают в Евросоюз, Дерипаска о «пофигистичном» отношении Москвы к санкциям; главные новости — в обзоре РБК
В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Вагнера
За десять дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера». По данным БелТА, их выдало «нехарактерное для российских туристов» поведение: в гостинице они не пили спиртного, не посещали увеселительных заведений и старались не привлекать к себе внимания.
Агентство опубликовало список всех задержанных с именами и датами рождения. Некоторые из них уже внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники. У силовиков есть информация более чем о 200 боевиков, которые прибыли в Белоруссию «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Несколько задержанных служили вместе с писателем Захаром Прилепиным в Донбассе, рассказал он. По его словам, «хорошо обученные люди» собирались ехать в другую страну, и белорусские спецслужбы об этом знали.
Лукашенко заявил, что задержание россиян является «чрезвычайным происшествием». «Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — заявил он. Посольство России в Белоруссии сообщило о проверке сведений о задержании.
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, заявил адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский. «Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — сказал адвокат и продемонстрировал документ, в котором, по его словам, артист признает свою вину.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг это утверждение. По его словам, актер не признавал вину. «Пускай [адвокат Добровинский] показывает, что хочет. Мы пошли в суд, суд разбирается», — сказал он.
В среду, 29 июля, должно было состояться предварительное слушание по этому делу. Но оно было отложено на 30 июля из-за неявки адвокатов Ефремова.
Актер управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель фургона Михаил Захаров скончался. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, позже в его крови обнаружили наркотики.
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ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа
Россияне не смогут отправиться в Евросоюз как минимум до конца августа, сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти ЕС решили в августе не только не расширять список стран, граждане которых смогут въехать в союз, а наоборот, думают его сократить.
«Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», — добавил Каувенаар.
С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Дерипаска назвал проблемой «пофигизм» России в борьбе с санкциями
Бизнесмен Олег Дерипаска, попавший под санкции Вашингтона в апреле 2018 года, в интервью РБК заявил, что российские власти «абсолютно пофигистично» относятся к противостоянию американским санкциям.
Если в Соединенных Штатах разработкой ограничений против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, то в России контрмерами — всего четверо. Кто эти люди, бизнесмен не сказал. «Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», — отметил Дерипаска.
Он заметил, что за пять лет, «пока с нами так упражняются», российские власти уже могли сделать выводы и «обеспечить минимальный риск для российской экономики». При этом он отказался назвать конкретные предложения, сославшись на то, что «эти ребята» собирают информацию из СМИ.
Бизнесмен ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил он.