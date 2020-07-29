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Что случилось за день. Главные новости РБК

В Белоруссии сообщили о задержании российских наемников, Ефремов не признал вину в смертельном ДТП, россиян не пускают в Евросоюз, Дерипаска о «пофигистичном» отношении Москвы к санкциям; главные новости — в обзоре РБК

В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Вагнера

За десять дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера». По данным БелТА, их выдало «нехарактерное для российских туристов» поведение: в гостинице они не пили спиртного, не посещали увеселительных заведений и старались не привлекать к себе внимания.

  • Агентство опубликовало список всех задержанных с именами и датами рождения. Некоторые из них уже внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники. У силовиков есть информация более чем о 200 боевиков, которые прибыли в Белоруссию «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
  • Несколько задержанных служили вместе с писателем Захаром Прилепиным в Донбассе, рассказал он. По его словам, «хорошо обученные люди» собирались ехать в другую страну, и белорусские спецслужбы об этом знали.
  • Лукашенко заявил, что задержание россиян является «чрезвычайным происшествием». «Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — заявил он. Посольство России в Белоруссии сообщило о проверке сведений о задержании.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ефремов отказался признать вину в ДТП

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, заявил адвокат семьи погибшего водителя Александр Добровинский. «Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — сказал адвокат и продемонстрировал документ, в котором, по его словам, артист признает свою вину.

  • Адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг это утверждение. По его словам, актер не признавал вину. «Пускай [адвокат Добровинский] показывает, что хочет. Мы пошли в суд, суд разбирается», — сказал он.
  • В среду, 29 июля, должно было состояться предварительное слушание по этому делу. Но оно было отложено на 30 июля из-за неявки адвокатов Ефремова.
  • Актер управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, а водитель фургона Михаил Захаров скончался. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, позже в его крови обнаружили наркотики.

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ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа

Россияне не смогут отправиться в Евросоюз как минимум до конца августа, сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

  • Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти ЕС решили в августе не только не расширять список стран, граждане которых смогут въехать в союз, а наоборот, думают его сократить.
  • «Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», — добавил Каувенаар.
  • С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Дерипаска назвал проблемой «пофигизм» России в борьбе с санкциями

Бизнесмен Олег Дерипаска, попавший под санкции Вашингтона в апреле 2018 года, в интервью РБК заявил, что российские власти «абсолютно пофигистично» относятся к противостоянию американским санкциям.

  • Если в Соединенных Штатах разработкой ограничений против других стран занимаются не менее 5 тыс. человек, то в России контрмерами — всего четверо. Кто эти люди, бизнесмен не сказал. «Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», — отметил Дерипаска.
  • Он заметил, что за пять лет, «пока с нами так упражняются», российские власти уже могли сделать выводы и «обеспечить минимальный риск для российской экономики». При этом он отказался назвать конкретные предложения, сославшись на то, что «эти ребята» собирают информацию из СМИ.
  • Бизнесмен ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил он.
Автор: Сергей Витько
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