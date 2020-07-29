Что случилось за день. Главные новости РБК

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В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Вагнера

За десять дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера». По данным БелТА, их выдало «нехарактерное для российских туристов» поведение: в гостинице они не пили спиртного, не посещали увеселительных заведений и старались не привлекать к себе внимания.