ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», — отметил дипломат.
Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, а об открытии речи не идет. «Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», — добавил он.
С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.
Роспотребнадзор предлагал возобновить авиасообщение с некоторыми членами ЕС — Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Польшей и Финляндией. Однако в Брюсселе указали, что решение об открытии границ будет приниматься всеми одновременно.
С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Москве такое решение объяснили эпидемиологической ситуацией в этих странах.