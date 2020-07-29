ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа

В посольстве Нидерландов заявили, что сейчас разговор идет не об открытии авиасообщения с Россией, а о закрытии границ с некоторыми другими странами

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Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», — отметил дипломат.

Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, а об открытии речи не идет. «Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», — добавил он.

С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.

Роспотребнадзор предлагал возобновить авиасообщение с некоторыми членами ЕС — Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Польшей и Финляндией. Однако в Брюсселе указали, что решение об открытии границ будет приниматься всеми одновременно.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Москве такое решение объяснили эпидемиологической ситуацией в этих странах.