Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

За время, пока Россия находится под санкциями, можно было научиться им реально противостоять, считает Олег Дерипаска. По его словам, выработкой санкций в США занимаются 5 тыс. человек, а контрмерами в России — всего 4 человека

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам является объектом таких ограничительных мер со стороны Вашингтона.

«Санкции так влияют на российскую экономику, потому что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции. Именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают <...> сразу же возникает болевой эффект», — сказал он.

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимается не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций занимаются всего 4 человека.

Бизнесмен не назвал их по именам. Он отметил, что речь идет об организационная проблеме.