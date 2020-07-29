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Дерипаска назвал пофигистичным отношение России к борьбе с санкциями

За время, пока Россия находится под санкциями, можно было научиться им реально противостоять, считает Олег Дерипаска. По его словам, выработкой санкций в США занимаются 5 тыс. человек, а контрмерами в России — всего 4 человека
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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

В России не уделяется должного внимания противостоянию санкциям США, заявил в интервью РБК бизнесмен Олег Дерипаска, который сам является объектом таких ограничительных мер со стороны Вашингтона.

«Санкции так влияют на российскую экономику, потому что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции. Именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают <...> сразу же возникает болевой эффект», — сказал он.

Интервью Олега Дерипаски. Полная версия
Бизнес

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимается не менее 5 тыс. человек, а в России минимизацией эффектов от санкций занимаются всего 4 человека.

Бизнесмен не назвал их по именам. Он отметил, что речь идет об организационная проблеме.

«Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями», — отметил бизнесмен.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — уверен Дерипаска.

США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ
Бизнес
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Он не стал назвать конкретные предложения по мерам противодействия санкциям, объяснив, что «эти ребята» [Минфин США] собирают большой объем информации о странах и компаниях, которые готовы сопротивляться санкциям, из открытых источников, в том числе из СМИ.

Дерипаска ответил на требование Минфина США отстранить его от принятия решений в группе ГАЗ. «В настоящий момент у меня нет никакого выбора. Если будет стоять вопрос о выводе предприятия из-под санкций или мой контроль, конечно, я выберу выход предприятия из-под санкций», — заявил бизнесмен.

Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года по двум формальным основаниям:

  • он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации; 
  • он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией «ЕвроСибЭнерго»).

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

В январе 2019 года Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго» после того, как Дерипаска снизил свои доли участия в них. При этом в ведомстве подчеркнули, что и после снятия санкций с компаний ограничения, касающиеся самого Дерипаски, будут сохранены. Дерипаска подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций, рассмотрение этого иска продолжается.

В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски.

Автор: Владислав Гордеев
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