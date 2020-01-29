Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин отправил главу Чувашии в отставку
Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Такое решение принял президент России Владимир Путин.
- В январе Игнатьев стал героем двух публичных скандалов: сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, пишущих заказные материалы о республике, а затем, как писали СМИ, «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины.
- О готовящемся уходе Игнатьева накануне сообщили источники РБК. Они утверждали, что отставка была запланирована еще до скандалов: у Игнатьева были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем.
- Николаеву 50 лет, он родом из Чувашии, в начале нулевых работал в местном правительстве и ряде крупных компаний. В 2015 году он участвовал в выборах главы региона и набрал 14,7% голосов. Впоследствии стал депутатом Думы VII созыва, а в 2020 году возглавил комитет по делам национальностей.
Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России
На совещании с правительством российский президент поставил задачу минимизировать человеческие потери в случае, если китайский коронавирус попадет в Россию.