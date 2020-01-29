Что случилось за день. Главные новости РБК

По словам Владимира Путина, власти должны сделать все, чтобы «неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан». «Чтобы все были к этому готовы», — добавил он.

На совещании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пока никто из россиян не заразился новой болезнью. По ее словам, правительство еще в декабре начало принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

С конца декабря от пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, умерли уже 132 человека; по данным китайской госкомиссии, в КНР заражены 5794 человека. Общее число инфицированных достигло 6053 человек. По данным ВОЗ, были заражены 4593 человека, из них в Китае — 4537.



Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова впервые прошли задержания. Пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы доставили на допрос в Следственной комитет.

Экс-полицейских подозревают в фальсификации дела против журналиста. В июне 2019 года они задержали Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Тот связал свое преследование с журналистской деятельностью. В итоге через несколько дней на фоне общественного резонанса с Голунова сняли обвинения и отпустили.

Задержаны были оперуполномоченные Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов. Также был задержан их бывший начальник Игорь Ляховец. По версии следствия, экс-полицейские подложили Голунову в рюкзак и квартиру наркотики, чтобы незаконно привлечь к уголовной ответственности.

В разговоре с РБК Голунов сказал, что только после суда можно будет говорить о торжестве справедливости. «Возбуждение уголовного дела, которого я так долго добивался при поддержке СМИ и общества, случилось, и это очень хорошо», — добавил он.



Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма»

В конце декабря прошлого года Андрей Белоусов и Владимир Мединский (тогда — помощник президента и министр культуры, ныне — вице-премьер и помощник главы государства. — РБК) подготовили план спасения «Ленфильма» из кризиса.