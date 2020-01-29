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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин уволил главу Чувашии, правительству поручили подготовиться к распространению коронавируса в России, задержания по делу Ивана Голунова, план спасения «Ленфильма»; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Путин отправил главу Чувашии в отставку

Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Олег Николаев. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

  • В январе Игнатьев стал героем двух публичных скандалов: сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, пишущих заказные материалы о республике, а затем, как писали СМИ, «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины.
  • О готовящемся уходе Игнатьева накануне сообщили источники РБК. Они утверждали, что отставка была запланирована еще до скандалов: у Игнатьева были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем.
  • Николаеву 50 лет, он родом из Чувашии, в начале нулевых работал в местном правительстве и ряде крупных компаний. В 2015 году он участвовал в выборах главы региона и набрал 14,7% голосов. Впоследствии стал депутатом Думы VII созыва, а в 2020 году возглавил комитет по делам национальностей.

Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России

На совещании с правительством российский президент поставил задачу минимизировать человеческие потери в случае, если китайский коронавирус попадет в Россию.

  • По словам Владимира Путина, власти должны сделать все, чтобы «неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан». «Чтобы все были к этому готовы», — добавил он.
  • На совещании вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пока никто из россиян не заразился новой болезнью. По ее словам, правительство еще в декабре начало принимать меры, чтобы предотвратить распространение вируса.
  • С конца декабря от пневмонии, вызванной коронавирусом из Китая, умерли уже 132 человека; по данным китайской госкомиссии, в КНР заражены 5794 человека. Общее число инфицированных достигло 6053 человек. По данным ВОЗ, были заражены 4593 человека, из них в Китае — 4537.


Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова впервые прошли задержания. Пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы доставили на допрос в Следственной комитет.

  • Экс-полицейских подозревают в фальсификации дела против журналиста. В июне 2019 года они задержали Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Тот связал свое преследование с журналистской деятельностью. В итоге через несколько дней на фоне общественного резонанса с Голунова сняли обвинения и отпустили.
  • Задержаны были оперуполномоченные Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов. Также был задержан их бывший начальник Игорь Ляховец. По версии следствия, экс-полицейские подложили Голунову в рюкзак и квартиру наркотики, чтобы незаконно привлечь к уголовной ответственности.
  • В разговоре с РБК Голунов сказал, что только после суда можно будет говорить о торжестве справедливости. «Возбуждение уголовного дела, которого я так долго добивался при поддержке СМИ и общества, случилось, и это очень хорошо», — добавил он.


Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма»

В конце декабря прошлого года Андрей Белоусов и Владимир Мединский (тогда — помощник президента и министр культуры, ныне — вице-премьер и помощник главы государства. — РБК) подготовили план спасения «Ленфильма» из кризиса.

  • Киностудия оказалась перед угрозой дефолта из-за больших долгов, в том числе перед ВТБ и ФНС. На текущий момент у «Ленфильма» заблокированы 12 банковских счетов. Общая сумма задолженности неизвестна.Согласно плану чиновников, Госфильмофонд должен передать киностудии права на ее «золотую коллекцию», что должно обеспечить «Ленфильму» 120 млн руб. ежегодного дохода.
  • Также они предложили новый способ погашения кредита перед ВТБ (1,5 млрд руб.). Речь идет о передаче земельного участка на улице Тамбасова, который банк сможет перепродать городу. Кроме того, Минфин может предоставить киностудии субсидию на 486,6 млн руб.
  • В январе Владимир Путин поставил под предложениями Белоусова и Мединского свою резолюцию: «Согласен», сообщил РБК источник, близкий к киностудии.
Автор: Сергей Витько
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