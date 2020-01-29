Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма»
В конце декабря Андрей Белоусов (на тот момент помощник президента, сейчас первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина) и Владимир Мединский (на тот момент министр культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сейчас — помощник президента) подготовили свои предложения по выводу из кризиса АО «Ленфильм», рассказал РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, на письме с предложениями уже в январе президент Владимир Путин поставил свою резолюцию: «Согласен».
«Ленфильм» получил 15 января письмо с одобренными Путиным предложениями по преодолению кризиса, подтвердил РБК представитель киностудии. Он уточнил, что письмо было подготовлено по инициативе председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука и гендиректора Эдуарда Пичугина. Последнего в конце декабря обновленный совет директоров АО «Ленфильм» отправил в отставку, при этом Пичугин продолжил исполнять обязанности гендиректора.
РБК направил запросы в Минкультуры и правительство.
Что случилось с «Ленфильмом»
В 2013 году киностудия «Ленфильм» взяла кредит у банка ВТБ в размере 1,5 млрд руб. на модернизацию киностудии. Этот кредит банк дал на 10 лет под гарантии государства. Студия в 2017 году договорилась с ВТБ погасить кредит досрочно за счет продажи непрофильных активов, в том числе участка на улице Тамбасова, но год спустя выполнить условия соглашения не удалось.
Помимо обязательств перед банком ВТБ у «Ленфильма» есть ряд других долгов, в том числе по налогам и сборам, а также за коммунальные услуги. Так, на 29 января 2020 года, у АО «Ленфильм» суммарно заблокировано двенадцать банковских счетов, следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Сумма долга, из-за которой налоговики заблокировали счета, не уточняется. Из-за накопившихся задолженностей перед ФНС студия, в частности, не может получить господдержку от Минкультуры.
Если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, ей останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. Об этой ситуации, сложившейся на «Ленфильме», Владимиру Путину в сентябре 2019 года сообщал председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук. Тогда он просил президента помочь киностудии погасить долг перед ВТБ и Путин дал ведомствам поручение проработать этот вопрос.