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Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма»

Чиновники подготовили новый план, как вывести «Ленфильм» из кризиса. Для этого, в частности, Госфильмофонд должен передать киностудии права на ее «золотую коллекцию», что обеспечит «Ленфильму» 120 млн руб. ежегодного дохода
Владимир Мединский и Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В конце декабря Андрей Белоусов (на тот момент помощник президента, сейчас первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина) и Владимир Мединский (на тот момент министр культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сейчас — помощник президента) подготовили свои предложения по выводу из кризиса АО «Ленфильм», рассказал РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, на письме с предложениями уже в январе президент Владимир Путин поставил свою резолюцию: «Согласен».

«Ленфильм» получил 15 января письмо с одобренными Путиным предложениями по преодолению кризиса, подтвердил РБК представитель киностудии. Он уточнил, что письмо было подготовлено по инициативе председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука и гендиректора Эдуарда Пичугина. Последнего в конце декабря обновленный совет директоров АО «Ленфильм» отправил в отставку, при этом Пичугин продолжил исполнять обязанности гендиректора.

РБК направил запросы в Минкультуры и правительство. 

Что случилось с «Ленфильмом»

В 2013 году киностудия «Ленфильм» взяла кредит у банка ВТБ в размере 1,5 млрд руб. на модернизацию киностудии. Этот кредит банк дал на 10 лет под гарантии государства. Студия в 2017 году договорилась с ВТБ погасить кредит досрочно за счет продажи непрофильных активов, в том числе участка на улице Тамбасова, но год спустя выполнить условия соглашения не удалось.

Помимо обязательств перед банком ВТБ у «Ленфильма» есть ряд других долгов, в том числе по налогам и сборам, а также за коммунальные услуги. Так, на 29 января 2020 года, у АО «Ленфильм» суммарно заблокировано двенадцать банковских счетов, следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Сумма долга, из-за которой налоговики заблокировали счета, не уточняется. Из-за накопившихся задолженностей перед ФНС студия, в частности, не может получить господдержку от Минкультуры.

Если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, ей останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. Об этой ситуации, сложившейся на «Ленфильме», Владимиру Путину в сентябре 2019 года сообщал председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук. Тогда он просил президента помочь киностудии погасить долг перед ВТБ и Путин дал ведомствам поручение проработать этот вопрос.

Как «золотая коллекция» спасет «Ленфильм»

В письме, в частности, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче «Ленфильму» на 25 лет лицензии на его «золотую коллекцию», в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалов, утверждает источник, знакомый с текстом письма. В «золотую коллекцию» входят более 1 тыс. картин, которые были сняты на «Ленфильме» до 1992 года и многие из которых признаны классикой советского кино: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и др.

Представитель «Ленфильма» подтвердил РБК содержание письма, в Госфильмофонде отказались от комментариев.

Ежегодные доходы от реализации телевизионных прав на эти фильмы могут достигать 120 млн руб., считает источник на кинорынке. В 2018 году выручка АО «Ленфильм» по РСБУ, согласно данным базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., чистый убыток — 160 млн руб.

В 2009 год Госфильмофонд, владелец прав на «золотую коллекцию» «Ленфильма», передал ее в управление до 2024 года компании «Твин СП» из Петербурга, основной владелицей которой, по информации ЕГРЮЛ, является ее гендиректор Елена Шишко. Госфильмофонд получает 65% от реализованных «Твин СП» прав на библиотеку «Ленфильма», следует из копии имеющегося у РБК лицензионного договора. Если Госфильмофонд во время действия договора передаст права на фильмы из «золотой коллекции» третьей стороне, он должен выплатить «Твин СП» 500 тыс. руб. штрафа за каждый факт нарушения.

РБК направил запрос в «Твин СП».

«Ленфильм» уже получил в декабре 2018 года интернет-права на свою «золотую коллекцию», которую Госфильмофонд также ранее передал в управление «Твин СП». Эти права могут приносить «Ленфильму» 8 млн руб. в год, утверждает источник, близкий к киностудии.

Вернуть часть прав на свою библиотеку, которой также с согласия Госфильмофонда управлял «Твин СП», смогла и киностудия «Союзмультфильм». Сначала она получила интернет-права, а затем, в конце 2019 года, возможность зарабатывать на показе советских мультфильмов и на платном ТВ. При этом студия, которая по своей организационно-правовой форме является ФГУПом, получила от Минкультуры субсидию, чтобы выплатить «Твин СП» компенсацию за досрочное расторжение договора с Госфильмофондом. Права на эфирное ТВ перейдут «Союзмультфильму» лишь в 2023 году.

«Союзмультфильм» получил права на показ «золотой коллекции» на платном ТВ
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Что еще предложено для спасения «Ленфильма»

В своем письме Белоусов и Мединский также предложили новый способ погашения кредита на 1,5 млрд руб., который АО «Ленфильм» взяло у ВТБ. Основную часть долга киностудия сможет погасить путем передачи своего земельного участка на улице Тамбасова банку по рыночной стоимости, которая, как указано в письме, составляет 1-1,1 млрд руб. В свою очередь, ВТБ затем сможет перепродать земельный участок городу.

Кроме того, Минфин, по замыслу авторов письма, может предоставить киностудии субсидию на 486,6 млн руб. Оставшуюся часть долга, в том числе штрафы и пенни за неуплату кредита, «Ленфильм» будет выплачивать из собственных средств, указано в письме.

В ВТБ и Минфине отказались от комментариев.

Авторы: Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
При участии: Анна Балашова
Теги: «Ленфильм», Владимир Мединский
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