Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма»

Чиновники подготовили новый план, как вывести «Ленфильм» из кризиса. Для этого, в частности, Госфильмофонд должен передать киностудии права на ее «золотую коллекцию», что обеспечит «Ленфильму» 120 млн руб. ежегодного дохода

Владимир Мединский и Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В конце декабря Андрей Белоусов (на тот момент помощник президента, сейчас первый вице-премьер в правительстве Михаила Мишустина) и Владимир Мединский (на тот момент министр культуры в правительстве Дмитрия Медведева, сейчас — помощник президента) подготовили свои предложения по выводу из кризиса АО «Ленфильм», рассказал РБК источник, близкий к киностудии. По его словам, на письме с предложениями уже в январе президент Владимир Путин поставил свою резолюцию: «Согласен».

«Ленфильм» получил 15 января письмо с одобренными Путиным предложениями по преодолению кризиса, подтвердил РБК представитель киностудии. Он уточнил, что письмо было подготовлено по инициативе председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука и гендиректора Эдуарда Пичугина. Последнего в конце декабря обновленный совет директоров АО «Ленфильм» отправил в отставку, при этом Пичугин продолжил исполнять обязанности гендиректора.

РБК направил запросы в Минкультуры и правительство.