Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Палестина отвергла американскую «сделку века», коронавирус бьет рекорды по числу зараженных, банки снизили выдачу кредитов, за что будут отвечать новые вице-премьеры; главные новости — в обзоре РБК

Махмуд Аббас и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами

Президент США Дональд Трамп презентовал план урегулирования палестино-израильского конфликта, также известного как «сделка века». Но глава Палестины Махмуд Аббас отверг это предложение.

«Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга», — заявил он. В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил готовность к переговорам.

План предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Столицей первого станет Иерусалим, второго — Восточный Иерусалим. Территория нынешней Палестины будет удвоена.

При этом палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован. Выполнение условий сделки должно открыть Палестине возможность получить $50 млрд инвестиций.

Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года

Число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло 6053. Для сравнения 17 лет назад, когда произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS), за девять месяцев заболели всего 5327 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на информацию медицинских властей КНР

