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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Палестина отвергла американскую «сделку века», коронавирус бьет рекорды по числу зараженных, банки снизили выдачу кредитов, за что будут отвечать новые вице-премьеры; главные новости — в обзоре РБК
Махмуд Аббас и Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами

Президент США Дональд Трамп презентовал план урегулирования палестино-израильского конфликта, также известного как «сделка века». Но глава Палестины Махмуд Аббас отверг это предложение.

  • «Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга», — заявил он. В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил готовность к переговорам.
  • План предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. Столицей первого станет Иерусалим, второго — Восточный Иерусалим. Территория нынешней Палестины будет удвоена.
  • При этом палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован. Выполнение условий сделки должно открыть Палестине возможность получить $50 млрд инвестиций.

Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года

Число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV достигло 6053. Для сравнения 17 лет назад, когда произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS), за девять месяцев заболели всего 5327 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на информацию медицинских властей КНР
 

  • И хотя от SARS погибло больше людей (349 человек), чем сейчас от коронавируса (132), специалисты прогнозируют, что общее число умерших от 2019-nCoV может возрасти.
  • В Россию болезнь может попасть уже в феврале. Специалисты подведомственного Минздраву НМИЦ ФПИ считают такой риск высоким. По их мнению, распространению вируса мог значительно способствовать китайский Новый год (25 января), после которого жители КНР традиционно уезжают на отдых.
  • Из-за вспышки коронавируса власти Китая решили продлить официальные новогодние каникулы на три дня, до 2 февраля. Если праздники продлятся дольше, чем две недели, то могут возникнуть риски сбоя поставок китайской электроники. Участники рынка предупредили, что могут не успеть пополнить склады в преддверии 23 Февраля и 8 Марта, когда традиционно возрастает спрос на эту продукцию.


Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.

  • Согласно опубликованным на сайте кабмина документам, первый вице-премьер Андрей Белоусов займется координацией деятельности Минэкономразвития, Минтранса, а также ряда профильных федеральных агентств. Кто будет курировать Минфин, на сайте правительства не указано.
  • Координировать Минсельхоз и Минприроды, а также давать поручения по нацпроекту «Экология» будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее коллега Юрий Борисов будет координировать деятельность Минпромторга, Минэнерго, профильных госкорпораций, а также отвечать за вопросы, связанные с госполитикой в области промышленности и ТЭК.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова будет координировать работу Минздрава, Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда. Курировать деятельность министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики будет вице-премьер Юрий Трутнев.
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин осуществляет координацию деятельности Минстроя и дает поручения по вопросам, связанным в том числе с развитием Крыма и Севастополя.

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

После того, как ЦБ с 1 октября обязал банки учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, кредитные организации сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт. Об этом говорят данные кредитных бюро.

  • В четвертом квартале 2019 года банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов, что на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7% и 3% соответственно. Аналогичная тенденция и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб.
  • С 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать ПДН конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам. Эти требования ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
  • До этого в 2019 году портфель необеспеченных кредитов каждый месяц демонстрировал рост более чем на 20% (год к году), опережая динамику ипотеки и вызывая обеспокоенность ЦБ.
Автор: Сергей Витько
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