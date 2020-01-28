Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

В правительстве объяснили, кто должен осуществлять координацию между различными министерствами и ведомствами

Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Соответствующие материалы опубликованы на сайте кабинета министров.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов осуществляет координацию деятельности Министерства экономического развития, Министерства транспорта, а также ряда профильных федеральных агентств.

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

разработкой основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации;

мониторингом реализации национальных проектов;

стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта;

проведением единой финансовой, кредитной и денежной политики;

влиянием бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста;

государственной поддержкой экспорта российской продукции (услуг);

деятельностью институтов развития;

выработкой государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли;

государственной политикой в области транспорта;

противодействием санкциям.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко осуществляет координацию деятельности АНО «Национальные приоритеты», Института законодательства и сравнительного правоведения, а также Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева.