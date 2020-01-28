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Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

В правительстве объяснили, кто должен осуществлять координацию между различными министерствами и ведомствами
Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Соответствующие материалы опубликованы на сайте кабинета министров.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов осуществляет координацию деятельности Министерства экономического развития, Министерства транспорта, а также ряда профильных федеральных агентств.

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • разработкой основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации;
  • мониторингом реализации национальных проектов;
  • стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта;
  • проведением единой финансовой, кредитной и денежной политики;
  • влиянием бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста;
  • государственной поддержкой экспорта российской продукции (услуг);
  • деятельностью институтов развития;
  • выработкой государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли;
  • государственной политикой в области транспорта;
  • противодействием санкциям.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко осуществляет координацию деятельности АНО «Национальные приоритеты», Института законодательства и сравнительного правоведения, а также Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева.

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • организацией планирования работы правительства и аппарата правительства;
  • общим контролем реализации национальных проектов;
  • развитием системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти;
  • управлением государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации;
  • государственным регулированием производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
  • деятельностью органов юстиции.

Вице-премьер Виктория Абрамченко осуществляет координацию деятельности Министерства сельского хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии, а также профильных ведомств.

Она дает поручения по вопросам, связанным с:

  • реализацией национального проекта «Экология»;
  • государственной политикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
  • государственной политикой в области лесного хозяйства;
  • государственной политики в сфере земельных отношений;
  • государственной политики в области гражданского оборота недвижимости.

Вице-премьер Юрий Борисов осуществляет координацию деятельности Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики,  профильных федеральных агентств и госкорпораций, ФМБА.

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • государственной политикой в области промышленности;
  • государственной политикой в области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики;
  • реализацией комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
  • выполнением государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа.

Вице-премьер Татьяна Голикова осуществляет координацию деятельности Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты.

Она дает поручения по вопросам, связанным с:

  • реализацией национального проекта в сфере демографии;
  • реализацией национального проекта в сфере здравоохранения;
  • реализацией национального проекта в сфере образования;
  • реализацией национального проекта в сфере науки;
  • государственной демографической и миграционной политикой;
  • государственной молодежной политикой.

Вице-премьер Алексей Оверчук дает поручения по вопросам, связанным с:

  • участием Российской Федерации в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза;
  • сотрудничеством с участниками СНГ;
  • деятельностью БРИКС и «Группы двадцати»;
  • планированием и организацией международных мероприятий с участием председателя правительства.

Вице-премьер Юрий Трутнев осуществляет координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
  • повышением инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
  • государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации;
  • государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.

Вице-премьер Марат Хуснуллин осуществляет координацию деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • реализацией национального проекта в сфере жилья и городской среды;
  • реализацией национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог;
  • реализацией национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги";
  • реализацией транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
  • государственной жилищной политикой;
  • реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области;
  • социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осуществляет координацию деятельности Министерства культуры, Министерства спорта, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также профильных федеральных агентств, АНО «Аналитический центр при правительстве», ФГУП ИТАР-ТАСС, АО «РОСНАНО».

Он дает поручения по вопросам, связанным с:

  • реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
  • реализацией национального проекта «Культура»;
  • реализацией федерального проекта «Спорт - норма жизни»;
  • государственной политикой в области связи, в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации;государственной политикой в области культуры;
  • государственной политикой в области инновационной деятельности;
  • государственной национальной политикой;
  • взаимодействием с религиозными организациями.
Автор: Артем Филипенок
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