Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Он дает поручения по вопросам, связанным с:
- организацией планирования работы правительства и аппарата правительства;
- общим контролем реализации национальных проектов;
- развитием системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти;
- управлением государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации;
- государственным регулированием производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- деятельностью органов юстиции.
Вице-премьер Виктория Абрамченко осуществляет координацию деятельности Министерства сельского хозяйства, Министерства природных ресурсов и экологии, а также профильных ведомств.
Она дает поручения по вопросам, связанным с:
- реализацией национального проекта «Экология»;
- государственной политикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- государственной политикой в области лесного хозяйства;
- государственной политики в сфере земельных отношений;
- государственной политики в области гражданского оборота недвижимости.
Вице-премьер Юрий Борисов осуществляет координацию деятельности Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики, профильных федеральных агентств и госкорпораций, ФМБА.
Он дает поручения по вопросам, связанным с:
- государственной политикой в области промышленности;
- государственной политикой в области топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики;
- реализацией комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
- выполнением государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа.
Вице-премьер Татьяна Голикова осуществляет координацию деятельности Министерства здравоохранения, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты.
Она дает поручения по вопросам, связанным с:
- реализацией национального проекта в сфере демографии;
- реализацией национального проекта в сфере здравоохранения;
- реализацией национального проекта в сфере образования;
- реализацией национального проекта в сфере науки;
- государственной демографической и миграционной политикой;
- государственной молодежной политикой.
Вице-премьер Алексей Оверчук дает поручения по вопросам, связанным с:
- участием Российской Федерации в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза;
- сотрудничеством с участниками СНГ;
- деятельностью БРИКС и «Группы двадцати»;
- планированием и организацией международных мероприятий с участием председателя правительства.
Вице-премьер Юрий Трутнев осуществляет координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики
Он дает поручения по вопросам, связанным с:
- государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
- повышением инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
- государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации;
- государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.
Вице-премьер Марат Хуснуллин осуществляет координацию деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Он дает поручения по вопросам, связанным с:
- реализацией национального проекта в сфере жилья и городской среды;
- реализацией национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог;
- реализацией национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги";
- реализацией транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
- государственной жилищной политикой;
- реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области;
- социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко осуществляет координацию деятельности Министерства культуры, Министерства спорта, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также профильных федеральных агентств, АНО «Аналитический центр при правительстве», ФГУП ИТАР-ТАСС, АО «РОСНАНО».
Он дает поручения по вопросам, связанным с:
- реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- реализацией национального проекта «Культура»;
- реализацией федерального проекта «Спорт - норма жизни»;
- государственной политикой в области связи, в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации;государственной политикой в области культуры;
- государственной политикой в области инновационной деятельности;
- государственной национальной политикой;
- взаимодействием с религиозными организациями.