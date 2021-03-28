Триумф российских фигуристок, чартеры с ОАЭ. Главное за выходные
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз
Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, впервые удалось немного сдвинуть с места. Это произошло благодаря тому, что с места столкновения судна с берегом вывезли около 20 тыс. т песка.
- Когда именно движение по каналу будет восстановлено, власти не знают. Специалисты ранее не исключали, что на это понадобится несколько недель. У входа в канал скопилось более 300 судов.
- В администрации Суэцкого канала допустили, что к аварии могла привести техническая ошибка или человеческий фактор, а не погодные условия. Президент Египта Ас-Сиси поручил начать разгрузку контейнеровоза. Глава администрации канала Усам Рабиа сообщил, что судно пытаются сдвинуть с места 14 буксиров.
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ
На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию первое место в женском одиночном катании заняла россиянка Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова. Для Трусовой и Щербаковой выступление на ЧМ стало дебютным. Российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.