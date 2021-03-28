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Триумф российских фигуристок, чартеры с ОАЭ. Главное за выходные

Когда по Суэцкому каналу вновь пойдут корабли, Путин объяснил нежелание вакцинироваться перед камерами, российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Главное за выходные — в подборке РБК

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, впервые удалось немного сдвинуть с места. Это произошло благодаря тому, что с места столкновения судна с берегом вывезли около 20 тыс. т песка.

  • Когда именно движение по каналу будет восстановлено, власти не знают. Специалисты ранее не исключали, что на это понадобится несколько недель. У входа в канал скопилось более 300 судов.
  • В администрации Суэцкого канала допустили, что к аварии могла привести техническая ошибка или человеческий фактор, а не погодные условия. Президент Египта Ас-Сиси поручил начать разгрузку контейнеровоза. Глава администрации канала Усам Рабиа сообщил, что судно пытаются сдвинуть с места 14 буксиров.

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ

На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию первое место в женском одиночном катании заняла россиянка Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова. Для Трусовой и Щербаковой выступление на ЧМ стало дебютным. Российские фигуристы получили максимальную квоту во всех видах программы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

  • Президент Владимир Путин назвал победу фигуристок «триумфальной страницей в летописи отечественного спорта» и «прочным заделом на пути к Олимпиаде».
  • Всего россияне взяли на ЧМ шесть медалей: в танцах на льду золото выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов; среди спортивных пар первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — третьими.

Россия и ОАЭ в последний момент договорились об условиях полетов между странами

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Поздно вечером 27 марта власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) согласовали условия выполнения чартерных грузопассажирских рейсов между странами. Представитель «Победы» уточнил РБК, что пока компания получила разрешение только на рейс 28 марта.

  • Полеты оказались под угрозой с 28 марта, когда начинается летний сезон. Источник ТАСС сообщил о возможной отмене рейсов из Москвы и Петербурга, на которые продали около 50 тыс. билетов. По данным источников РБК, власти ОАЭ выступили за запрет чартерных рейсов из России и из российских авиаперевозчиков хотели оставить только рейсы «Аэрофлота».
  • Авиасообщение между двумя странами частично восстановилось в сентябре, есть как прямые рейсы, так и с пересадками. С 11 сентября из Москвы в Дубай начал летать «Аэрофлот», с ноября — «Победа». Из Санкт-Петербурга рейсы в столицу ОАЭ выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», S7, а также Emirates.

Путин не захотел «обезьянничать» с публичной прививкой от коронавируса

По словам президента, которому во вторник сделали инъекцию первого компонента вакцины от COVID-19, если другие политики хотят прививаться на камеру, это не значит, что он должен делать точно так же.

  • Путин признался, что на утро после укола его «немного поламывало». Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — рассказал президент.
  • Он допустил отмену коронавирусных ограничений, когда в России сформируется популяционный иммунитет. «Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сообщил Путин, добавив, что, по оценкам экспертов, это произойдет к концу лета.

Пашинян назвал сроки своей отставки

Премьер-министр Армении покинет свой пост в апреле. Однако до парламентских выборов, намеченных на 20 июня, останется исполняющим обязанности главы правительства.

  • Пашинян пообещал работать еще лучше, если ему и его команде на выборах дадут мандат. Он заявил, что в противном случае передаст власть новым народным избранникам.
Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Котляр Михаил Котляр
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