Путин назвал победу фигуристок на ЧМ триумфальной страницей в истории
Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную с триумфом на чемпионате мира по фигурному катанию. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с замечательным достижением. <...> Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы», — говорится в послании.
Путин выразил уверенность в том, что этот успех, в основу которого легли многолетние тренировки, станет «еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, а также прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм» (пройдут в феврале 2022 года в Пекине).
Глава государства особо отметил выступление Анны Щербаковой, которая заняла первое место. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», — сказал Путин.