Путин назвал победу фигуристок на ЧМ триумфальной страницей в истории

На чемпионате мира фигуристки из России впервые в истории заняли весь пьедестал в одиночном катании. Для 16-летних Анны Щербаковой (золото) и Александры Трусовой (бронза) этот ЧМ стал дебютным. Серебро взяла Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова (Фото: Joel Marklund / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную с триумфом на чемпионате мира по фигурному катанию. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с замечательным достижением. <...> Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы», — говорится в послании.

Путин выразил уверенность в том, что этот успех, в основу которого легли многолетние тренировки, станет «еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, а также прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм» (пройдут в феврале 2022 года в Пекине).

Глава государства особо отметил выступление Анны Щербаковой, которая заняла первое место. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», — сказал Путин.