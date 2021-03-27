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Путин назвал победу фигуристок на ЧМ триумфальной страницей в истории

На чемпионате мира фигуристки из России впервые в истории заняли весь пьедестал в одиночном катании. Для 16-летних Анны Щербаковой (золото) и Александры Трусовой (бронза) этот ЧМ стал дебютным. Серебро взяла Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова (Фото: Joel Marklund / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную с триумфом на чемпионате мира по фигурному катанию. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с замечательным достижением. <...> Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы», — говорится в послании.

Путин выразил уверенность в том, что этот успех, в основу которого легли многолетние тренировки, станет «еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, а также прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм» (пройдут в феврале 2022 года в Пекине).

Глава государства особо отметил выступление Анны Щербаковой, которая заняла первое место. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», — сказал Путин.

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Фото:Анна Щербакова (Фото: Getty Images/Fotobank)

Вечером 26 марта в Стокгольме прошли выступления фигуристок-одиночек в произвольной программе. Весь пьедестал впервые в истории заняли спортсменки из России. Золотую медаль взяла Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

Для 16-летних Трусовой и Щербаковой выступление на чемпионате мира, который не проводился в 2020 году из-за пандемии, стало дебютным. Трусова, провалившая выступление в короткой программе и занявшая лишь 12-е место, стала первой в истории фигуристкой, которая заявила пять четверных прыжков в произвольной.

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Для 24-летней Туктамышевой этот чемпионат мира стал первым с 2015 года. Шесть лет назад турнир проходил в Шанхае. Тогда россиянка взяла золотую медаль. В том же году спортсменка выиграла чемпионат Европы, прошедший в Стокгольме. Также на ее счету бронза чемпионата Европы-2013.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Владимир Путин фигурное катание чемпионат мира поздравление
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