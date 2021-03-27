Чартеры из России в ОАЭ оказались под угрозой

По словам собеседника РБК в одной из российских авиакомпаний, власти Эмиратов хотят оставить только рейсы «Аэрофлота»

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Российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поскольку авиационные власти обеих стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, который начнется 28 марта. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

Источник РБК в правительстве подтвердил, что ему «известно», что власти ОАЭ выступили за запрет российских чартерных рейсов в страну. По данным источника ТАСС, под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. билетов.

«Запрет на полеты Москва — Дубай для многих российских авиакомпаний со стороны авиавластей ОАЭ связан с отказом Росавиации в согласовании аналогичных программ для арабских авиакомпаний. ОАЭ не допускают дискриминации своих авиакомпаний и применяют зеркальные меры к России», — рассказал собеседник ТАСС в одной из крупных российских авиакомпаний.

Источник агентства в другой крупной авиакомпании сообщил, что также ожидает разрешения проблемы и пока не получил от российских авиавластей подтверждения на выполнение рейсов в Дубай на следующей неделе.