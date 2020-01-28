Что случилось за ночь. Главные новости РБК

От китайского вируса погибли более 100 человек, глава Чувашии уйдет в отставку, назначен новый глава мусорной госкомпании, Зеленский возложил на СССР ответственность за развязывание Второй мировой; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

За минувшие сутки число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, выросло на 24 человека, достигнув 106, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло на 1,2 тыс., достигнув 4,1 тыс.

Болезнь продолжает распространяться по всему миру. В Таиланде уже зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. По четыре случая выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Также зараженные обнаружены во Франции, Вьетнаме, Непале, Канаде, Германии и Камбодже.

Вспышка неизвестного коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти страны закрыли несколько городов и ввели временный запрет на торговлю дикими животными.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) риски ситуации с 2019-nCoV оценили как «высокие». В Роспотребнадзоре заявили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» включен ВОЗ в список организаций, которые оказывают помощь в диагностике вируса.

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет должность главы Чувашии. Решение об этом уже принято, сообщили РБК источники, близкие к Кремлю.