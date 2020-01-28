Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса Общество, 08:15 Чем китайский коронавирус грозит мировым лакшери-брендам — Bloomberg Pro, 08:10 Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома» Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените» Спорт, 07:57 МВД на Камчатке возбудило дело против сломавшего сыну челюсть мужчины Общество, 07:26 Какие отрасли экономики чаще пользуются налоговыми льготами Pro, 07:00 Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам Экономика, 07:00 Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Общество, 06:46 Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках Общество, 06:35 SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды Технологии и медиа, 06:26 Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами Технологии и медиа, 05:52 Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Политика, 05:37 Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

От китайского вируса погибли более 100 человек, глава Чувашии уйдет в отставку, назначен новый глава мусорной госкомпании, Зеленский возложил на СССР ответственность за развязывание Второй мировой; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

За минувшие сутки число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, выросло на 24 человека, достигнув 106, пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению.

  • Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло на 1,2 тыс., достигнув 4,1 тыс.
  • Болезнь продолжает распространяться по всему миру. В Таиланде уже зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. По четыре случая выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Также зараженные обнаружены во Франции, Вьетнаме, Непале, Канаде, Германии и Камбодже.
  • Вспышка неизвестного коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти страны закрыли несколько городов и ввели временный запрет на торговлю дикими животными.
  • Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) риски ситуации с 2019-nCoV оценили как «высокие». В Роспотребнадзоре заявили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» включен ВОЗ в список организаций, которые оказывают помощь в диагностике вируса.

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет должность главы Чувашии. Решение об этом уже принято, сообщили РБК источники, близкие к Кремлю.

  • Игнатьев руководит республикой с 2010 года, его второй срок истекает в сентябре 2020-го. Собеседники РБК подчеркивают, что отставка была запланирована еще до январских скандалов. Причин две: слабое здоровье Игнатьева и низкие рейтинги.
  • Первый скандал с участием главы региона произошел 18 января во время выступления, приуроченного ко Дню печати. Глава республики призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжают в регион с одной целью — за деньги писать негативные статьи, следует из его слов. Впоследствии он извинился, указав на то, что «смысл его речи, как бывает обычно, передернули».
  • Второй случай произошел 23 января. Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором он, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами». В пресс-службе главы региона заявили, что Игнатьев был лично знаком со спасателем, которому вручал ключи, и что все происходило «на позитивной ноте».
  • С критикой на него обрушились глава МЧС Евгений Зиничев, а затем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Накануне, 27 января, комиссия по этике единороссов рекомендовала исключить Игнатьева из партии.

Мишустин назначил главу мусорной госкомпании

Гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО) на три года назначен Илья Гудков. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

  • В ноябре прошлого года руководитель госкомпании Денис Буцаев ушел в отставку. Причиной его ухода, по словам партнера нескольких операторов по обращению с отходами, стал недостаток аппаратного веса: «У компании просто не было денег».
  • Новый глава РЭО — специалист в привлечении инвестиций и реализации проектов, охарактеризовал его собеседник в Минприроды. «Гудков запускал в Питере западный скоростной диаметр, реконструкцию Пулково еще при Матвиенко», — рассказал он.
  • РЭО курирует мусорную реформу, стартовавшую в 2019 году. Она предполагает, что регионы должны принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработку отходов. Одной из проблем при ее реализации стали неплатежи граждан и юрлиц за вывоз мусора, говорил Буцаев.
  • В понедельник Мишустин провел и другие назначения: член Совфеда Людмила Бокова, один из соавторов закон о суверенном рунете, стала замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. А новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, говорят источники РБК.

Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой

Украинский президент поддержал позицию Варшавы, которая возлагает ответственность за начало Второй мировой войны на СССР. По итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой, Владимир Зеленский заявил, что Польша стала первой страной, которая «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов».

  • В начале января польский сейм постановил, что к началу войны привело заключение между Германией и Советским Союзом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, который привел к разделу Польши.
  • Украинский лидер согласился, что это стало причиной международного конфликта и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Он призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году», чтобы не допустить подобного в будущем.
  • В декабре прошлого года Путин, осуждая приуроченную к 80-летию Второй мировой войны резолюцию Европарламента, заявил, что войну спровоцировал мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter