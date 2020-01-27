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Экономика ,  
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Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина

Экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников, занимавший эту должность, когда лидером ЦСР был Алексей Кудрин, станет новым заместителем министра финансов Антона Силуанова. Об этом рассказали источники РБК
Павел Кадочников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.

Занимавший должность заместителя Антона Силуанова и куратора социального направления в Минфине Антон Котяков был ранее назначен министром труда и социальной защиты в новом составе правительства.

В Минфине на запрос РБК напомнили, что заместители министров назначаются правительством. Павел Кадочников отказался от комментариев.

С 2016 по 2018 год Кадочников работал вместе с Алексеем Кудриным, ныне председателем Счетной палаты, в Центре стратегических разработок. Кудрин занимал пост председателя совета ЦСР, а Кадочников в должности президента ЦСР непосредственно руководил центром. При Кудрине ЦСР готовил экономическую стратегию для нового президентского срока Владимира Путина (часть из его предложений вошли в новый майский указ до 2024 года — по оценке самого Кудрина, около 50%).

Первым среди приоритетов стратегии ЦСР стало повышение качества жизни и благополучия россиян (.pdf). Эксперты ЦСР называли ключевой целью увеличение ожидаемой продолжительности жизни почти на пять лет к 2024 году, рост среднего размера пенсий до уровня в два раза выше прожиточного минимума (на треть в реальном выражении), а также сокращение уровня бедности среди семей с детьми на 40%.

Предложения по этому приоритету включали, например, новые программы лекарственного обеспечения, адресную поддержку для семей с доходом ниже прожиточного минимума и использование материнского капитала как ежемесячного пособия. С 2018 года в России была введена адресная ежемесячная выплата из средств маткапитала для семей с детьми.

ЦСР выступал за увеличение расходов на образование до 4,4% ВВП к 2024 году и здравоохранение — до 4%, говорил РБК Кадочников. Однако финансирование образования и здравоохранения с 2013 года не меняется и на следующие шесть лет планируется на том же уровне в процентах к ВВП, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в декабре 2019 года. По его словам, в Германии на образование государство тратит примерно $1900 на человека, в России почти в три раза меньше — $650 по паритету покупательной способности.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Минфин РФ, социальная политика, ЦСР
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