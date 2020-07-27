Что случилось за день. Главные новости РБК

Потанин написал в Росприроднадзор два письма об аварии под Норильском
Президент «Норникеля» Владимир Потанин направил два письма в Росприроднадзор по поводу ущерба от аварии, которая произошла в конце мая под Норильском, сообщила РБК глава ведомства Светлана Радионова.
- Первое пришло после того, как Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб. И хотя публично «Норникель» выразил несогласие с расчетами ведомства, в письме Потанин не отрицал их и говорил, что в компании готовы обсуждать ущерб.
- Во втором письме бизнесмен также призывает к диалогу, сообщила Радионова. Но, по ее словам, ни в одном из них нет «ни одной конкретной цифры». Она добавила, что считает обоснованной оценку ущерба и готова отстаивать ее в суде.
- Разлив 21 тыс. т топлива из резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании) произошел 6 июля. Потанин пообещал ликвидировать последствия аварии за счет компании, оценив ущерб в 10 млрд руб. и выше.
Оператор не нашел у «Северного потока-2» проблем из-за трески
Ранее издание Die Welt сообщило, что российский трубоукладчик «Академик Черский» не сможет до сентября возобновить работы на «Северном потоке-2» из-за законов об охране природы.
- В пресс-службе оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили РБК, что связанное с нерестом рыбы ограничение (с июля по август) относится к строительным работам в зоне Борнхольмского бассейна, а там обе нитки трубопровода уже проложены. «Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет», — отметили в Nord Stream 2 AG.
- Строительство газопровода было отложено после введения в США санкций против компаний, участвующих в его прокладке. В декабре 2019 года швейцарская компания Allseas, которая выполняла укладку труб, вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.
- В район прокладки был отправлен российский трубоукладчик «Академик Черский». В начале июля Дания смягчила требования к судам, которые могут достроить «Северный поток-2» — она разрешила использовать суда, которые удерживают позицию при помощи якорей. Это позволило использовать на строительстве трубоукладочную баржу «Фортуна». «Академик Черский» и ранее соответствовал датским требованиям. Таким образом все технические и юридические препятствия для продолжения укладки труб оказались преодолены.
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне карантинных ограничений на выезд обеспеченные россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. По данным Knight Frank, число обращений с марта по май выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- В частности, россияне активно интересуются возможностью получить вид на жительство в Евросоюзе, особенно в Португалии. Также высок интерес к странам Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис). Замыкают тройку регионов по уровню интереса Кипр и Мальта.
- В компании Henley & Partners объясняют интерес к «золотому паспорту» Мальты истекающим сроком подачи документов (это можно сделать до 31 июля), а к кипрскому — скидками до 30% на недвижимость. Интерес к карибским странам возник после того, как те на фоне кризиса начали снижать порог инвестиций для получения паспорта.