Что случилось за день. Главные новости РБК

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Вьетнам нашел более заразный тип коронавируса

На одном из главных вьетнамских курортов, в городе Дананге, зафиксирована локальная вспышка коронавируса, более заразного, чем SARS-COV-2. В этой связи власти решили эвакуировать из города 80 тыс. человек, в основном это местные туристы.

За последние сутки в Дананге и его окрестностях было выявлено четыре случая заражения коронавирусом, что является достаточно большим количеством для страны, где с начала эпидемии было зафиксировано лишь 420 случаев заражения.

В городе вновь вводится режим социального дистанцирования, отменяются все массовые мероприятия. Границы в страну были закрыты еще в январе. Вьетнамские власти связывают новую вспышку коронавируса с тремя больницами в Дананге, которые посетил 57-летний мужчина, госпитализированный 20 июля с кашлем и высокой температурой.

Число заражений коронавирусом за последние шесть недель удвоилось и составило 15 785 641, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Из них умерли 640 016 человек.