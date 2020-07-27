Потанин направил в Росприроднадзор два письма про аварию под Норильском

В письмах президента «Норникеля» Владимира Потанина нет оценки ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском, утверждает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Но, по ее словам, служба готова идти на диалог с компанией

Владимир Потанин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Крупнейший совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин направил два письма в Росприроднадзор по поводу ущерба от аварии, которая произошла в конце мая под Норильском. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«На сегодняшний момент мы получили два письма, подписанные Потаниным. Первое широко обсуждалось в СМИ, он (Потанин. — РБК) не отрицал расчет [ущерба от Росприроднадзора], а говорил о том, что они готовы его обсуждать. Второй документ мы получили примерно через дней десять. В нем он говорит: «Мы хотим диалога с Министерством природных ресурсов, вашей службой и компанией», — утверждает Радионова. Но, по ее словам, в этих письмах не было «ни одной конкретной цифры».

После разлива 21 тыс. т топлива из резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании), которые попали в почву и реки Амбарную и Далдыкан, Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд.

Через два дня после этого, 8 июля, «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами службы, так как при оценке ущерба она применила максимальный коэффициент, несмотря на то, что компания незамедлительно после аварии начала ликвидировать ее последствия. Но при этом «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет (ранее Потанин оценивал стоимость ликвидации в 10 млрд руб. и выше). Об этом компания уведомила Росприроднадзор в своем первом письме. Про второе письмо ранее не сообщалось.