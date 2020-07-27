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Авария с топливом в Норильске ,  
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Потанин направил в Росприроднадзор два письма про аварию под Норильском

В письмах президента «Норникеля» Владимира Потанина нет оценки ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском, утверждает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Но, по ее словам, служба готова идти на диалог с компанией
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Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Крупнейший совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин направил два письма в Росприроднадзор по поводу ущерба от аварии, которая произошла в конце мая под Норильском. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«На сегодняшний момент мы получили два письма, подписанные Потаниным. Первое широко обсуждалось в СМИ, он (Потанин. — РБК) не отрицал расчет [ущерба от Росприроднадзора], а говорил о том, что они готовы его обсуждать. Второй документ мы получили примерно через дней десять. В нем он говорит: «Мы хотим диалога с Министерством природных ресурсов, вашей службой и компанией», — утверждает Радионова. Но, по ее словам, в этих письмах не было «ни одной конкретной цифры».

После разлива 21 тыс. т топлива из резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании), которые попали в почву и реки Амбарную и Далдыкан, Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные $2 млрд
Бизнес
Места ликвидации последствий аварии

Через два дня после этого, 8 июля, «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами службы, так как при оценке ущерба она применила максимальный коэффициент, несмотря на то, что компания незамедлительно после аварии начала ликвидировать ее последствия. Но при этом «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет (ранее Потанин оценивал стоимость ликвидации в 10 млрд руб. и выше). Об этом компания уведомила Росприроднадзор в своем первом письме. Про второе письмо ранее не сообщалось.

По словам Радионовой, в Росприроднадзоре пока не услышали от «Норникеля» оценки размера ущерба, которую «она считает адекватной либо обоснованной». «Насколько я знаю, компания готовит какие-то предложения, где она скажет, чего конкретно она хочет», добавила чиновница. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев.

Глава Росприроднадзора отказалась объяснить, почему при расчете ущерба ведомство применило максимальный коэффициент. Но она настаивает на обоснованности этой оценки и готова ее отстаивать в суде. «Я готовлюсь к суду с самого первого дня выставления требований. Мы готовы идти до конца, раз мы этот документ [об оценке ущерба] подписали. Но уверяю вас, методика, которую мы применили, и те коэффициенты, которые мы предъявили компании, являются абсолютно допустимыми и приемлемыми при данной ситуации», — заключила она.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Светлана Бурмистрова, Павел Демидович
Теги: Норильский Никель, авария, компенсация ущерба, Росприроднадзор
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