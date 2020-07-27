Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

В частности, обеспеченные жители России интересуются гражданством Португалии, стран Карибского бассейна, Кипра и Мальты. Из-за сокращения потока туристов некоторые страны снижают порог необходимых для получения паспорта инвестиций

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На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марина Шалаева назвала тенденцию небывалым бумом. По данным Knight Frank, число обращений с марта по май выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый всплеск зафиксировали и аналитики компании UFG.

В Knight Frank отмечают, что россияне активно интересуются возможностью получить вид на жительство в Евросоюзе, но больше всего их привлекает Португалия. Также высок интерес к странам Карибского бассейна, в том числе к Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Китсу и Невису. Замыкают тройку регионов по уровню интереса Кипр и Мальта.

В компании Henley & Partners объяснили всплеск интереса к «золотому паспорту» Мальты истекающим сроком подачи документов — по действующей программе это можно сделать до 31 июля. А интерес к Кипру вырос в том числе на фоне скидок до 30% на недвижимость, сообщила Шалаева.