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Пандемия коронавируса ,  
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Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

В частности, обеспеченные жители России интересуются гражданством Португалии, стран Карибского бассейна, Кипра и Мальты. Из-за сокращения потока туристов некоторые страны снижают порог необходимых для получения паспорта инвестиций
Фото: Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Марина Шалаева назвала тенденцию небывалым бумом. По данным Knight Frank, число обращений с марта по май выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый всплеск зафиксировали и аналитики компании UFG.

В Knight Frank отмечают, что россияне активно интересуются возможностью получить вид на жительство в Евросоюзе, но больше всего их привлекает Португалия. Также высок интерес к странам Карибского бассейна, в том числе к Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Китсу и Невису. Замыкают тройку регионов по уровню интереса Кипр и Мальта.

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
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В компании Henley & Partners объяснили всплеск интереса к «золотому паспорту» Мальты истекающим сроком подачи документов — по действующей программе это можно сделать до 31 июля. А интерес к Кипру вырос в том числе на фоне скидок до 30% на недвижимость, сообщила Шалаева.

Россиян также сейчас интересует гражданство Черногории, сообщили в Henley & Partners: в стране разрешили получать его в обмен на инвестиции только с ноября 2019 года. По данным на начало июля, за черногорскими паспортами обратились несколько десятков россиян.

Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье в Европе на фоне пандемии
Бизнес
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Некоторые страны из-за кризиса, вызванного пандемией и сокращением турпотока, начали снижать порог инвестиций для получения паспорта. Как сообщил Bloomberg, такую практику ввели страны Карибского бассейна. Сент-Китс и Невис до конца года снизил порог на 23%, с $195 тыс. до $150 тыс. Доминика и Антигуа и Барбуда установили еще более низкий порог, отмечает агентство. В некоторых карибских странах необходимый объем инвестиций начинается с $100 тыс. А в Сент-Люсия предлагают потенциальным гражданам возможность купить пятилетние государственные беспроцентные облигации, это предложение действует до конца года. В мае страна также сократила необходимый объем инвестиций для одного человека, и сразу наполовину — с $500 тыс. до $250 тыс.

В Knight Frank ожидают сохранения повышенного спроса осенью, когда многие страны уже откроют границы и россияне смогут оценить объекты для инвестиций на месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: инвестиции, второе гражданство, коронавирус
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