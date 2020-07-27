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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Германия против возвращения России в G7, выдача ипотеки в России растет, власти США раздадут гражданам по $1,2 тыс., Вашингтон пригрозил санкциями ливийскому маршалу Хафтару; главные новости — в обзоре РБК

Германия выступила против приглашения России в G7

В Берлине не поддерживают стремление американского президента вернуть Россию в переговоры G7. Ранее Дональд Трамп предложил провести ближайший саммит «Группы семи» в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

  • Как заявил в интервью Rheinische Post министр иностранных дел Германии Хайко Маас, этого не произойдет, пока не будет решена ситуация с Крымом и конфликтом на востоке Украины. «Мы не можем просто так согласиться с тем, что в XXI веке границы в Европе изменяются», — сказал он.
  • Маас отметил, что не согласен также с приглашением других стран на саммиты G7. «Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — сказал он.
  • В этом году саммит «Группы семи» был запланирован на июнь и должен был пройти в США, однако позднее Трамп отложил его по меньшей мере до сентября. В Кремле заявляли, что Москва не отказывается от общения в любых форматах, но ее возвращение в группу не служит самоцелью.

Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла
Политика
<p>Владимир Путин и Дональд Трамп</p>

Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки смогли преодолеть провал в ипотечном сегменте. По данным Объединенного кредитного бюро, выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года.

  • Всего в этом июне объем выданной ипотеки достиг 258,1 млрд руб. (рост на 28% в годовом выражении) и на 39% к маю. В последний раз такие темпы наблюдались в начале года.
  • В банках полагают, что на показателях сказался отложенный спрос (до этого клиенты были ограничены самоизоляцией), программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки и рост спроса на рефинансирование по сниженным ставкам.
  • Некоторые участники рынка отмечают, что качество новых выдаваемых ипотечных кредитов сейчас выше, поскольку эти заемщики сумели пережить пандемию и удержаться на плаву. Другие не согласны: неопределенность еще сохраняется и в дальнейшем могут пострадать те отрасли, которые не затронула первая волна пандемии.

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Общество
Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед парламентом

В США предложили еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В Белом доме поддержали проект сенаторов от Республиканской партии о стимулировании американской экономики на $1 трлн. Этот пакет мер будет представлен в понедельник, 27 июля, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

  • В него включены прямые выплаты американским семьям в размере $1,2 тыс. «Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», — отметил Мнучин.
  • Некоторые меры еще придется согласовать с законодателями из числа демократов. Из-за их позиции, отметил министр, в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.
  • В мае демократы представили свой проект экономической помощи стоимостью $3 трлн. Однако республиканцы в сенате и Дональд Трамп отказались его поддержать.

США пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар может столкнуться с американскими санкциями из-за предполагаемой связи с российскими наемниками.

  • Как пишет The Wall Street Journal, Госдепартамент США пригрозил санкциями Хафтару после появления сообщений о том, что действующие на его стороне российские наемники заняли город Эс Сидр и помогли заблокировать экспорт нефти. До сих пор Вашингтон рассматривал Хафара как возможного союзника, отмечает газета.
  • Хафтар ранее жил в американском штате Вирджиния и получил американское гражданство. Он до сих пор владеет недвижимостью в США, общая стоимость которой составляет более $500 тыс. Предполагается, что санкции могут коснуться этих активов.
  • С 2011 года в Ливии идет противостояние между двумя органами исполнительной власти — ЛНА Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) при Фаизе Сарадже. США официально поддерживают последнего, но и не исключают сотрудничества с Хафтаром в борьбе с радикальными исламистами.
Автор: Сергей Витько
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