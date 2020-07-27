Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки смогли преодолеть провал в ипотечном сегменте. По данным Объединенного кредитного бюро, выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года.

Всего в этом июне объем выданной ипотеки достиг 258,1 млрд руб. (рост на 28% в годовом выражении) и на 39% к маю. В последний раз такие темпы наблюдались в начале года.

В банках полагают, что на показателях сказался отложенный спрос (до этого клиенты были ограничены самоизоляцией), программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки и рост спроса на рефинансирование по сниженным ставкам.

Некоторые участники рынка отмечают, что качество новых выдаваемых ипотечных кредитов сейчас выше, поскольку эти заемщики сумели пережить пандемию и удержаться на плаву. Другие не согласны: неопределенность еще сохраняется и в дальнейшем могут пострадать те отрасли, которые не затронула первая волна пандемии.

В США предложили еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В Белом доме поддержали проект сенаторов от Республиканской партии о стимулировании американской экономики на $1 трлн. Этот пакет мер будет представлен в понедельник, 27 июля, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

В него включены прямые выплаты американским семьям в размере $1,2 тыс. «Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», — отметил Мнучин.

Некоторые меры еще придется согласовать с законодателями из числа демократов. Из-за их позиции, отметил министр, в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

В мае демократы представили свой проект экономической помощи стоимостью $3 трлн. Однако республиканцы в сенате и Дональд Трамп отказались его поддержать.

США пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар может столкнуться с американскими санкциями из-за предполагаемой связи с российскими наемниками.