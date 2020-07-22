Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед парламентом (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.

«Уже видно, что очень популярна программа «Сельская ипотека» по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 млрд руб.», — пояснил глава правительства.

Он также добавил, что в России в рамках программы льготной ипотеки выдано 80 тыс. кредитов на сумму свыше 205 млрд руб. под 6,5% годовых.

Ранее о том, что программа «Сельская ипотека» получит дополнительно 2 млрд руб. из бюджета, РБК сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что спрос со стороны граждан на льготные кредиты в несколько раз превысил годовой план выдачи.

Программа льготного ипотечного кредитования «Сельская ипотека» действует с начала 2020 года. Она предусматривает льготные ссуды со ставкой от 0,1 до 3% годовых на покупку домов или строительство жилья в сельской местности. Первоначальный взнос — 10%. Чиновники предполагают, что благодаря этой программе более 10 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия.