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Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки оформили примерно на четверть больше ипотечных кредитов, чем годом ранее, подсчитали в ОКБ. Участники рынка подтверждают: ипотека восстановилась благодаря льготной госпрограмме и спросу на рефинансирование
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК). По данным ОКБ, объем выданной в июне ипотеки достиг 258,1 млрд руб., увеличившись на 28% в годовом выражении и на 39% к маю.

В последний раз такие темпы роста наблюдались в начале года: в январе годовой прирост составил 21%, в феврале — 29%. Всплеск выдач ипотеки пришелся на март (плюс 50% год к году), когда финансовый рынок и многие аналитики допускали рост ключевой ставки на фоне падения цен на нефть и рубля. В апреле выдачи жилищных кредитов провалились на 12%, а в мае хоть и выросли, но лишь на символические 6%, следует из данных ОКБ.

Возвращение двузначных темпов роста ипотечных выдач подтверждают крупные банки: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк, Абсолют Банк, а также банки «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».

  • «Июнь подтвердил тенденцию, которая была характерна уже для мая, — темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше, чем у других сегментов кредитования», — говорит представитель ВТБ.
  • На показателях сказался отложенный спрос, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: «Большая часть сделок апреля и начала мая из-за ограничений по самоизоляции сместились на более поздний период».
  • Сезонного снижения спроса на ипотеку летом, в период отпусков, не произошло, замечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. Она также связывает это с отложенным потребительским спросом.
  • Май можно назвать «восстановительным периодом», а в июне сложилась тенденция к росту, подчеркивает руководитель бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров.

Что стимулирует спрос на ипотеку

Основной драйвер сегмента — программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, запущенная весной, говорят в банках. По данным ЦБ, в июне произошло ускорение выдач ссуд по новой программе: если в мае банки оформили такие кредиты на 60 млрд руб., то в прошлом месяце — уже на 100 млрд руб. В июне ипотечный портфель крупнейших банков вырос на 1,5%, оценивал ЦБ.

Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку
Финансы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Большинство опрошенных РБК игроков сообщили, что на льготную ипотеку приходится 30–50% новых ссуд. Рост спроса клиентов на ипотеку в некоторых банках также связывают со снижением ставок: в мае средняя стоимость ипотечных кредитов упала до исторического минимума 7,4%. В июне Банк России серьезно смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку сразу на 1 п.п., — это привело к всплеску интереса к рефинансированию, говорит директор ипотечного бизнеса банка «Дом.РФ» Игорь Ларин. По его оценкам, «пик рефинансирования» уже наступил.

Рост спроса на перекредитование по сниженным ставкам также фиксирует ВТБ. Представитель Газпромбанка сообщил, что в мае объем рефинансированных ссуд был больше, чем в июне. Промсвязьбанк, МКБ, Абсолют Банк и банк «Санкт-Петербург» пока не наблюдают значительных изменений в этом сегменте.

Банки активно снижали ставки по разным видам ипотечных продуктов «даже в ущерб маржинальности», утверждает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, так кредитные организации старались удовлетворить отложенный спрос и выполнить планы по продажам на первое полугодие.

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
Финансы
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Заметный всплеск интереса клиентов именно к льготным программам объясним, говорит старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова: «Рефинансирование и коммерческая ипотека не являются настолько выгодными и привлекательными для заемщиков, как льготная ипотека». К тому же срок действия программы ограничен (до 1 ноября). Поэтому первым делом заемщики «атакуют этот бастион», отмечает Ульянова и не исключает, что в ближайшие месяцы ажиотаж спадет.

«Динамика выдач ипотеки по месяцам в этом году будет очень неравномерной из-за исключительных разовых факторов. Тем не менее, по нашим оценкам, выдачи ипотеки в 2020 году не превысят показатели прошлого года, будут на уровне 2,5 трлн руб. Ведь сохранят свое влияние фундаментальные ограничения, прежде всего тот факт, что у многих потенциальных заемщиков из-за падения доходов нет ресурсов на покупку жилья, даже в кредит по низкой ставке», — заключает аналитик.

Меняются ли подходы к кредитованию

Платежеспособный спрос на ипотеку сохраняется, говорит начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. «Мы можем увидеть немного иного клиента, но рынок быстро подстраивается под различные изменения», — добавляет он.

Качество новых выдаваемых ипотечных кредитов сейчас выше, оценивает Костюкевич из Абсолют Банка: «Мы знаем — эти заемщики сумели пережить пандемию и удержаться на плаву».

Некоторым клиентам просто повезло, их текущая ситуация с доходами не делает их «более качественными», не соглашается Ульянова из Moody’s. «До сих пор непонятны перспективы развития ситуации с пандемией. Сохраняется неопределенность, какие отрасли и как глубоко еще могут пострадать. Говорить о том, что заемщик, который сегодня пережил пандемию, работая вне затронутой кризисом индустрии, завтра переживет какой-то новый сценарий, связанный со вторым витком этой же пандемии, не приходится», — пессимистична она.

Банки все же учли последствия пандемии и включают в скоринговые модели информацию о наиболее пострадавших отраслях, считает Доронкин из НКР. Качество ипотечного портфеля банков пока не вызывает опасений, добавляет он.

Как следует из статистики ЦБ, доля просроченных более чем на 90 дней ипотечных ссуд в июне сохранялась на стабильно низком уровне — 1,5% портфеля. Для сравнения: в сегменте необеспеченного кредитования в длительную просрочку (свыше 90 дней) вышли 8,6% ссуд.

Рост не везде

По данным БКИ «Эквифакс», которое тоже входит в тройку крупнейших бюро кредитных историй, объем одобренной ипотеки в июне составил 116,4 млрд руб., что на 0,7% ниже показателей прошлого года. «Эквифакс» фиксирует ускорение выдач ипотечных кредитов, хотя, по его статистике, докризисные уровни еще не достигнуты. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что показатели по выдачам ипотеки в июне примерно на 15% ниже результатов прошлого года.

Но в статистику ОКБ, в отличие от статистики «Эквифакса», включаются выдачи Сбербанка — крупнейшего игрока на ипотечном рынке. Ранее кредитная организация сообщала о заметном росте ипотечного портфеля.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ипотека
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