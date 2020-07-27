Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

Что стимулирует спрос на ипотеку

Основной драйвер сегмента — программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, запущенная весной, говорят в банках. По данным ЦБ, в июне произошло ускорение выдач ссуд по новой программе: если в мае банки оформили такие кредиты на 60 млрд руб., то в прошлом месяце — уже на 100 млрд руб. В июне ипотечный портфель крупнейших банков вырос на 1,5%, оценивал ЦБ.

Большинство опрошенных РБК игроков сообщили, что на льготную ипотеку приходится 30–50% новых ссуд. Рост спроса клиентов на ипотеку в некоторых банках также связывают со снижением ставок: в мае средняя стоимость ипотечных кредитов упала до исторического минимума 7,4%. В июне Банк России серьезно смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку сразу на 1 п.п., — это привело к всплеску интереса к рефинансированию, говорит директор ипотечного бизнеса банка «Дом.РФ» Игорь Ларин. По его оценкам, «пик рефинансирования» уже наступил.

Рост спроса на перекредитование по сниженным ставкам также фиксирует ВТБ. Представитель Газпромбанка сообщил, что в мае объем рефинансированных ссуд был больше, чем в июне. Промсвязьбанк, МКБ, Абсолют Банк и банк «Санкт-Петербург» пока не наблюдают значительных изменений в этом сегменте.

Банки активно снижали ставки по разным видам ипотечных продуктов «даже в ущерб маржинальности», утверждает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, так кредитные организации старались удовлетворить отложенный спрос и выполнить планы по продажам на первое полугодие.

Заметный всплеск интереса клиентов именно к льготным программам объясним, говорит старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова: «Рефинансирование и коммерческая ипотека не являются настолько выгодными и привлекательными для заемщиков, как льготная ипотека». К тому же срок действия программы ограничен (до 1 ноября). Поэтому первым делом заемщики «атакуют этот бастион», отмечает Ульянова и не исключает, что в ближайшие месяцы ажиотаж спадет.

«Динамика выдач ипотеки по месяцам в этом году будет очень неравномерной из-за исключительных разовых факторов. Тем не менее, по нашим оценкам, выдачи ипотеки в 2020 году не превысят показатели прошлого года, будут на уровне 2,5 трлн руб. Ведь сохранят свое влияние фундаментальные ограничения, прежде всего тот факт, что у многих потенциальных заемщиков из-за падения доходов нет ресурсов на покупку жилья, даже в кредит по низкой ставке», — заключает аналитик.

Меняются ли подходы к кредитованию

Платежеспособный спрос на ипотеку сохраняется, говорит начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. «Мы можем увидеть немного иного клиента, но рынок быстро подстраивается под различные изменения», — добавляет он.

Качество новых выдаваемых ипотечных кредитов сейчас выше, оценивает Костюкевич из Абсолют Банка: «Мы знаем — эти заемщики сумели пережить пандемию и удержаться на плаву».

Некоторым клиентам просто повезло, их текущая ситуация с доходами не делает их «более качественными», не соглашается Ульянова из Moody’s. «До сих пор непонятны перспективы развития ситуации с пандемией. Сохраняется неопределенность, какие отрасли и как глубоко еще могут пострадать. Говорить о том, что заемщик, который сегодня пережил пандемию, работая вне затронутой кризисом индустрии, завтра переживет какой-то новый сценарий, связанный со вторым витком этой же пандемии, не приходится», — пессимистична она.

Банки все же учли последствия пандемии и включают в скоринговые модели информацию о наиболее пострадавших отраслях, считает Доронкин из НКР. Качество ипотечного портфеля банков пока не вызывает опасений, добавляет он.

Как следует из статистики ЦБ, доля просроченных более чем на 90 дней ипотечных ссуд в июне сохранялась на стабильно низком уровне — 1,5% портфеля. Для сравнения: в сегменте необеспеченного кредитования в длительную просрочку (свыше 90 дней) вышли 8,6% ссуд.