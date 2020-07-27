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Политика ,  
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США пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару

В Вашингтоне его обвиняют в блокировании экспорта нефти и связях с Россией
Халифа Хафтар
Халифа Хафтар (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Государственный департамент США пригрозил санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Как сообщает Wall Street Journal, поводом для этого стали сообщения о том, что действующие на стороне ливийской оппозиции российские наемники из так называемой «группы Вагнера» заняли в июне город Эс Сидр и помогли заблокировать экспорт нефти.

По данным издания американская военная разведка расследует связи Хафтара с Россией. При этом WSJ указывает, что до сих пор администрация Дональда Трампа, официально признающая центральное правительство в Триполи, рассматривала командующего ЛНА как возможного союзника в борьбе с радикальными исламистами.

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Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press

Ранее американское посольство в Ливии заявляло в своем Twitter о том, что «под санкции могут попасть те, кто подрывает экономику страны». При этом в дипломатическом представительстве США не указали, кого конкретно имеют в виду.

По данным WSJ, Хафтар, который во времена Муаммара Каддафи жил в американском штате Вирджиния и получил американское гражданство, до сих пор владеет недвижимостью в Соединенных Штатах, общая стоимость которой составляет более $500 тыс. Предполагается, что санкции могут коснуться в том числе и этих активов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Халифа Хафтар
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