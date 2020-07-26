Власти США решили выделить еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В новый пакет, представленный республиканцами, заложили прямые выплаты гражданам в размере $1,2 тыс. В мае демократы предлагали свой пакет помощи на $3 трлн, однако республиканцы в сенате и Трамп отказались его поддержать

Сенаторы от Республиканской партии в понедельник, 27 июля, намерены представить проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Associated Press.

По его словам, инициатива, предложенная сенаторами-республиканцами, получила максимальную поддержку Белого дома. Сейчас в проекте прорабатываются только технические вопросы, уточнил он.

«Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — заявил министр, подчеркнув, что еще предстоит решить спорные вопросы с законодателями из числа демократов. Мнучин отметил, что из-за их позиции в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

При этом глава Минфина сообщил, что в пакет мер включены новые выплаты американским семьям. Министр уточнил, что прямые выплаты в размере $1,2 тыс. будут основаны на той же формуле, что и в предыдущем законопроекте по стимулированию экономики. То есть граждане, зарабатывающие до $75 тыс., получат выплату полностью, а зарабатывающие больше $100 тыс. не получат от государства ничего. Лица с доходом от $75 тыс. до $100 тыс. получат меньше $1,2 тыс., точная сумма будет рассчитана, исходя из заработка каждого конкретного американца. «Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», — отметил Мнучин.