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Власти США решили выделить еще $1 трлн на поддержку экономики страны

В новый пакет, представленный республиканцами, заложили прямые выплаты гражданам в размере $1,2 тыс. В мае демократы предлагали свой пакет помощи на $3 трлн, однако республиканцы в сенате и Трамп отказались его поддержать

Сенаторы от Республиканской партии в понедельник, 27 июля, намерены представить проект нового пакета мер для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Associated Press.

По его словам, инициатива, предложенная сенаторами-республиканцами, получила максимальную поддержку Белого дома. Сейчас в проекте прорабатываются только технические вопросы, уточнил он.

«Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — заявил министр, подчеркнув, что еще предстоит решить спорные вопросы с законодателями из числа демократов. Мнучин отметил, что из-за их позиции в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату.

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Общество
Фото: Drew Angerer / Getty Images

При этом глава Минфина сообщил, что в пакет мер включены новые выплаты американским семьям. Министр уточнил, что прямые выплаты в размере $1,2 тыс. будут основаны на той же формуле, что и в предыдущем законопроекте по стимулированию экономики. То есть граждане, зарабатывающие до $75 тыс., получат выплату полностью, а зарабатывающие больше $100 тыс. не получат от государства ничего. Лица с доходом от $75 тыс. до $100 тыс. получат меньше $1,2 тыс., точная сумма будет рассчитана, исходя из заработка каждого конкретного американца. «Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», — отметил Мнучин.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $2 трлн на помощь экономике страны из-за вируса. Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории страны. Средства направили на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса, прямые выплаты американцам, а также временное увеличение пособий по безработице.

Спустя месяц Трамп подписал закон о выделении еще $500 млрд на поддержание экономики США. Большая часть этой суммы была направлена на финансирование программы кредитования, с помощью которой предприятия малого бизнеса смогли выплачивать сотрудникам зарплату.

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике из-за вируса
Экономика
Фото: Evan Vucci / AP

В мае спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила новый пакет экономической помощи стоимостью $3 трлн, который предложили демократы. Он предусматривал финансирование штатов и местных властей, а также дополнительные прямые выплаты американцам, финансирование системы здравоохранения и тестирование на наличие коронавируса. Так, по его условиям штаты должны были получить почти $1 трлн, $200 млрд должны были пойти на выплаты работникам ключевых отраслей и $75 млрд — на тестирование и отслеживание контактов зараженных людей. Однако республиканцы в верхней палате конгресса США заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, государственная поддержка, Стивен Миллер, коронавирус
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