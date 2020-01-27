Что случилось за день. Главные новости РБК

Во Владивостоке за шпионаж задержали японского журналиста, рынок падает на новостях о коронавирусе, Артем Чайка вышел из железнодорожного бизнеса, авиакатастрофа в Афганистане; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

В России задержали японского журналиста из-за секретных сведений

На фоне дипломатического скандала в Токио в России произошло задержание японского журналиста. Как сообщили «РИА Новости» в МИД, еще 25 января во Владивостоке его задержали при попытке получить секретные материалы.

Речь идет об информации о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.

Японскому подданному предъявили официальное предостережение о недопустимости «действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ» («Шпионаж»). После этого ему дали трое суток, чтобы покинуть страну и мужчина уехал из России. Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста.

В день задержания журналиста японские СМИ сообщили об инциденте, произошедшем в Токио. Там задержали бывшего сотрудника компании Softbank за передачу сотрудникам торгового представительства России конфиденциальной информации с серверов компании. По данным издания, подозреваемый признал вину и заявил, что таким образом хотел заработать денег.

Падение рынка акций ускорилось на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Бегство инвесторов из рискованных активов на фоне быстрого распространения коронавируса привело к тому, что днем в понедельник оба основных индекса российского фондового рынка торговались на минимумах с 8 января индекс Мосбиржи — на уровне 3115 пунктов, после закрытия в пятницу на отметке 3146 пунктов, долларовый индекс РТС — около 1564 пунктов против закрытия пятницы на уровне 1600 пунктов. Доллар и евро подорожали почти на 50 копеек.