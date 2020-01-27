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Что случилось за день. Главные новости РБК

Во Владивостоке за шпионаж задержали японского журналиста, рынок падает на новостях о коронавирусе, Артем Чайка вышел из железнодорожного бизнеса, авиакатастрофа в Афганистане; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

В России задержали японского журналиста из-за секретных сведений

На фоне дипломатического скандала в Токио в России произошло задержание японского журналиста. Как сообщили «РИА Новости» в МИД, еще 25 января во Владивостоке его задержали при попытке получить секретные материалы.

  • Речь идет об информации о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.
  • Японскому подданному предъявили официальное предостережение о недопустимости «действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ» («Шпионаж»). После этого ему дали трое суток, чтобы покинуть страну и мужчина уехал из России. Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста.
  • В день задержания журналиста японские СМИ сообщили об инциденте, произошедшем в Токио. Там задержали бывшего сотрудника компании Softbank за передачу сотрудникам торгового представительства России конфиденциальной информации с серверов компании. По данным издания, подозреваемый признал вину и заявил, что таким образом хотел заработать денег.

Падение рынка акций ускорилось на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Бегство инвесторов из рискованных активов на фоне быстрого распространения коронавируса привело к тому, что днем в понедельник оба основных индекса российского фондового рынка торговались на минимумах с 8 января  индекс Мосбиржи — на уровне 3115 пунктов, после закрытия в пятницу на отметке 3146 пунктов, долларовый индекс РТС — около 1564 пунктов против закрытия пятницы на уровне 1600 пунктов. Доллар и евро подорожали почти на 50 копеек. 

  • На настроение инвесторов повлияли в том числе и сообщения о том, что ситуация с коронавирусом ухудшилась. Там допустили, что скорость распространения болезни только увеличится.
  • По состоянию на 27 января заболели уже почти 3000 человек, зафиксировано более 80 смертельных случаев.
  • Аналитики напомнили, что вспышка атипичной пневмонии в 2003 году замедлила рост ВВП Китая во втором квартале до 3,5% с 12% в предыдущем.

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

За месяц до отставки генпрокурора Юрия Чайки его сын Артем с партнерами перестали быть владельцами 25% железнодорожного оператора «Модум-Транс».

  • По данным источника РБК, эту долю выкупили за 2,5–3 млрд руб., конечным бенефициаром сделки может быть структура, связанная с гендиректором «Модум-Транса» Дмитрием Артяковым, сыном первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова.
  • Компания в ближайшее время может стать крупнейшим оператором парка полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (более 41,5 тыс. вагонов). Это станет возможным благодаря заключенной в октябре 2019 года сделке о передаче в лизинг 15,5 тыс. полувагонов от «Восток1520» Александра Несиса.
  • О том, что Чайка выйдет из числа акционеров компании, стало понятно еще в июле 2018 года, когда ее гендиректором стал Артяков, рассказал РБК источник, близкий к крупному железнодорожному оператору. Вскоре между сторонами действительно начались судебные споры, однако их причины не раскрывались.

В Афганистане разбился самолет

В провинции Газни, на территории, подконтрольной «Талибану» (террористическая организация, запрещена в России), упал самолет

  • Первоначально местные СМИ сообщили, что это был лайнер государственного перевозчика Афганистана Ariana Afghan Airlines, а на его борту было около 80 человек. Однако в компании заявили, что ее самолеты в аварии не попадали.
  • Управление гражданской авиации страны уточнило, что единственным инцидентом в сфере авиаперевозок 27 января стала аварийная посадка военного самолета, обошедшаяся без жертв.
  • Позже ответственность за крушение самолета взял на себя «Талибан». Там заявили, что на борту находились американские военные, в том числе высокопоставленные офицеры. Информацию о падении военного борта позже сообщили CBS News и Reuters со ссылкой на источники. В Вооруженных силах США отказались от комментариев.
  • Местный телеканал Tolo News опубликовал видео, на котором предположительно запечатлен упавший самолет: это Bombardier E-11A с символикой ВВС США.
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