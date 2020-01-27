Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 2,8 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 2835 человек, из них 81 человек скончался, сообщает телеканал CCTV.

Также отмечается, что 57 заболевших выздоровели и были выписаны из больниц. Ранее сообщалось о 2744 случаях заражения и 80 погибших.

Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Затем заболевание распространилось на другие регионы страны и вышло за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы также в США, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах.