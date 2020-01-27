«Талибан» взял на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

Талибы утверждают, что на борту самолета находились высокопоставленные американцы. В Вооруженных силах США отказались комментировать заявление боевиков

Фото: PoliticTurk / Twitter

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» заявила, что сбила самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами, передает Reuters со ссылкой на представителя «Талибана».

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США майор Бет Риордан отказалась комментировать заявление «Талибана», сообщает AP. Ранее она говорила, что американские военные начали проверку в связи с крушением самолета, не уточнив, принадлежало ли им воздушное судно.

По словам источника Reuters, на борту не было высокопоставленных американских военных.

Местный телеканал Tolo News опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен упавший самолет, отметив, что пока никто из официальных источников не подтвердил подлинность кадров.