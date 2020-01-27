В Афганистане разбился пассажирский самолет

Афганские чиновники заявляют, что разбившийся самолет принадлежал национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В самой авиакомпании факт гибели своего лайнера опровергли

Самолет Boeing 727-200 авиакомпании Ariana Afghan airlines (Фото: Олег Попов / Reuters)

Пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1T. Пресс-секретарь губернатора Газни Африф Нури сообщил телеканалу, что специалисты направились к месту катастрофы.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, запрещена на территории России).

Афганское агентство Ariana News со ссылкой на диспетчеров аэропорта Герата сообщило, что разбившийся самолет направлялся из Герата в Дели, а на борту находилось 110 человек. Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.

Позднее Afghanistan Times сообщила, что второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш подтвердил факт крушения самолета Ariana Afghan Airlines. Но глава самой авиакомпании Мирвайс Мирзаквал заверил, что катастроф с самолетами компании не происходило.

Сообщение о том, что все рейсы закончились благополучно, появилось и на странице авиакомпании в Facebook.