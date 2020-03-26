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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве закроют кафе, парки и церкви, участники рынка оценили влияние пандемии на экономику, российские туристы застряли в закрытых на карантин странах, крушение Су-27 над Черным морем; главные новости — в обзоре РБК

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

На следующей неделе в Москве будет ограничено посещение не только ресторанов, кафе и парков, но и церквей, синагог и мечетей, рассказали источники РБК в столичном правительстве. О закрытии развлекательных точек в Москве вечером в среду объявил мэр Сергей Собянин.

  • Столичный мэр считает, что во многом на распространение COVID-19 в России повлияли любители заграничного отдыха. По его словам, через Москву прошла половина граждан, вернувшихся из-за границы. «Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. <…> Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
  • Он считает, что пик заболеваемости еще не пройден, город находится еще в начале пути.
  • По последним официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, большинство из них в Москве. За минувшие сутки два пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Это были пожилые люди 88 и 73 лет.
  • Всего в мире, по данным Университет Джона Хопкинса, заразились новой болезнью почти 460 тыс. человек, ее жертвами стали более 20 тыс. человек. Больше всего умерло в Италии (7,5 тыс. человек), Испании (3,6 тыс.) и Китае (3,3 тыс.).

Как пандемия коронавируса и падение цен на нефть скажется на финансах и экономике

Эксперты и участники рынка оценили перспективы развития российской экономики в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса. В частности, они прогнозируют рост ставок по ипотеке, отказ заемщиков платить по долгам и сокращение инвестиций российскими компаниями.

  • В 2020 году несмотря на объявленные меры поддержки, средняя ипотечная ставка может превысить уровень 10%, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». До начала кризиса она падала девять месяцев подряд, опустившись в январе 2020-го до рекордно низкого значения — 8,79%. Но теперь банки начали снова поднимать ставки по жилищным займам.
  • На этом фоне заемщики начали заявлять о невозможности обслуживать кредиты. Среди причин они называют пандемию коронавируса и карантинные меры, сообщили РБК в банковских и коллекторских структурах. Пока это единичные случаи, но участники рынка опасаются, что это может быть началом волны неплатежей.
  • Еще одним пострадавшим от кризиса станет нефтяной сектор. В агентстве Fitch считают, что при нынешних ценах на нефть российским компаниям придется пересмотреть программу капитальных вложений и пойти на сокращение инвестиций минимум на 10-20%.

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

Истребитель Су-27 пропал недалеко от побережья Крыма, когда совершал плановый полет. По предварительным данным, он упал в Черное море, сообщило Минобороны.

  • Самолет упал в среду, 25 марта, около 20:10 в 50 км от Феодосии. Военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. В районе крушения начались поиски пилота, но из-за погодных условий найти его пока не удалось.
  • Это стало вторым за день крушением российского военного самолета. Днем 25 марта на Кубани упал учебно-боевой L-39. За штурвалом был курсант военного училища, он погиб. Летчик не успел катапультироваться, поскольку попытался отвести падающий из-за неисправности самолет от населенного пункта.

Российские туристы в ОАЭ и Кении сообщили о проблемах с вылетом на родину

Российские туристы оказались заперты в странах, где из-за вспышки коронавируса было прервано авиасообщение. В частности, речь идет об ОАЭ, Кении. В Аргентине столкнулись с другими проблемами из-за отказа россиян от эвакуации.

  • В аэропорту Дубая, где не работают ни магазины, ни кафе, застряли 200 граждан России. Покинуть Объединенные Арабские Эмираты они не могут из-за того, что власти страны не дают разрешения на рейс. В компании «Аэрофлот» надеются на скорое разрешение ситуации.
  • Из-за отмены рейсов через ОАЭ возникли и у туристов, которые находятся в Кении, где власти отменили международное авиасообщение. Посольство России в Найроби уже начало собирать списки людей, которые нуждаются в эвакуации.
  • В Аргентине российский МИД договорился о вывозе россиян на родину через Мадрид, однако из 120 человек, которые обратились за помощью, лететь согласились только четыре человека. А для полета необходимо зарегистрировать как минимум 15 человек.
Автор: Сергей Витько
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