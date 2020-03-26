Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве закроют кафе, парки и церкви, участники рынка оценили влияние пандемии на экономику, российские туристы застряли в закрытых на карантин странах, крушение Су-27 над Черным морем; главные новости — в обзоре РБК

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

На следующей неделе в Москве будет ограничено посещение не только ресторанов, кафе и парков, но и церквей, синагог и мечетей, рассказали источники РБК в столичном правительстве. О закрытии развлекательных точек в Москве вечером в среду объявил мэр Сергей Собянин.

Столичный мэр считает, что во многом на распространение COVID-19 в России повлияли любители заграничного отдыха. По его словам, через Москву прошла половина граждан, вернувшихся из-за границы. «Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. <…> Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он считает, что пик заболеваемости еще не пройден, город находится еще в начале пути.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа, большинство из них в Москве. За минувшие сутки два пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Это были пожилые люди 88 и 73 лет.

Всего в мире, по данным Университет Джона Хопкинса, заразились новой болезнью почти 460 тыс. человек, ее жертвами стали более 20 тыс. человек. Больше всего умерло в Италии (7,5 тыс. человек), Испании (3,6 тыс.) и Китае (3,3 тыс.).

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