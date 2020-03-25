Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

Истребитель, по предварительной информации, упал в воду неподалеку от побережья Крыма, найти летчика пока не удается. Военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка

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Над Черным морем в районе Феодосии пропал истребитель Су-27, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Су-27 выполнял плановый полет. По предварительным данным, самолет упал в воду. Инцидент произошел около 20:10 в 50 км от Феодосии и побережья Крыма. Военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. На поиски пилота отправлены несколько судов и авиация, работы затруднены из-за погодных условий.

«РИА Новости» подтверждает, что по предварительным данным самолет упал в море. К поискам на предполагаемом месте крушения подключились гражданские суда, оказавшиеся неподалеку. Черноморский флот отправил на поиски пилота малый противолодочный корабль. Кроме того, в воздух подняты самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Это второе за день крушение российского военного самолета. Днем 25 марта на Кубани, под станицей Дмитриевской упал учебно-боевой L-39, за штурвалом которого был четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища. Курсант погиб. В числе возможных версий катастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность. В ведомстве заявили, что летчик попытался отвести падающий самолет от населенного пункта, из-за чего ему не хватило времени на то, чтобы катапультироваться.