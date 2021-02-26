Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 13:39
СМИ узнали об убытках и проблемах Telegram Бизнес, 19:47 Первый в мире биткоин-ETF за 9 дней получил от инвесторов $624 млн Крипто, 19:17 Варданян описал два сценария развития Армении после протестов Политика, 19:13 Пригожин заявил о «ковбойских временах» из-за розыска ФБР Политика, 19:12 «Спящая норма» налоговой, кто оплатит полигоны. Главное за день Общество, 19:08 Умер лечившийся в ковидном госпитале детский хирург Геннадий Чепурной Общество, 18:55 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 18:52 Риелторы сообщили о росте продаж квартир с обременением в Москве Недвижимость, 18:22 Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров Общество, 18:21 Гандболист сборной Португалии умер после остановки сердца Спорт, 18:20 Илон Маск — о жизни на Марсе, виртуальном оргазме и чипировании Футурология, 18:10  Памфилова сочла невозможным и нереальным перенос думских выборов Политика, 18:08 МИД ФРГ назвал фальшивым фото с немецким ID Юлии Навальной Политика, 18:08 Власти Таиланда ослабили COVID-ограничения на Пхукете и в Чиангмае Общество, 18:05
Общество ,  
0 

«Спящая норма» налоговой, кто оплатит полигоны. Главное за день

Придет ли в Москву новая волна COVID, в Минприроды поспорили о рекультивации полигонов за счет россиян, «Победа» начнет летать из Шереметьево, налоговая вспомнила о неиспользовавшейся норме закона — главные новости РБК

Как Москва готовится к риску нового всплеска эпидемии

«Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и администрации президента, сообщили, что в апреле эпидемиологическая ситуация в столице может ухудшиться из-за появления зараженных «британским» штаммом. В мэрии Москвы ответили на эти сообщения и заявили, что в городе развернуто достаточное количество коек для больных, а врачи обеспечены всем необходимым.

  • По оценке главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, ждать в ближайшее время новой волны эпидемии не стоит. Новый рост заболеваемости случится ближе к следующей осени—зиме.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Глава Минприроды опроверг планы рекультивации полигонов за счет населения

Глава Минприроды Александр Козлов назвал «дураком» автора идеи рекультивировать старые мусорные полигоны за счет повышения тарифов для населения. По его словам, он был очень удивлен появлению такой инициативы, ведомство не планирует ничего подобного. С предложением о рекультивации полигонов за счет граждан выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов на заседании Общественного совета Минприроды.

  • Земцов говорил, что рекультивация полигонов за счет населения обойдется всего лишь в 32 руб. в год с человека, и такое увеличение тарифа не вызовет проблем для населения.
Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги В России — бум субсидиарной ответственности. Какие сделки в зоне риска Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты
ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Победа» начнет летать из Шереметьево

Авиакомпания «Победа» начнет летать из московского аэропорта Шереметьево. Ранее «Победа» выполняла рейсы только из Внуково. Рейсы из Шереметьево планируется начать с 11 мая, они будут выполняться по 12 внутрироссийским и по одному зарубежному направлению — в Анталию.

  • Будут запущены полеты в Пермь и Чебоксары; в июне начнутся рейсы еще в семь городов — Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.
«Победа» начнет летать из Шереметьево после майских праздников
Общество
Фото:Slavomir Kubes / CTK / ТАСС

Российские налоговики активировали «спящую» норму законодательства

За последний год налоговая оштрафовала по меньшей мере три компании за незачисление зарубежной валютной выручки на счета в российских банках. Налоговики 16 лет не смотрели на эту норму, но с конца 2019 года неожиданно начали выписывать подрядчикам штрафы за «незаконные валютные операции», с точки зрения ФНС не подпадающие под исключение о местных расходах.

  • Оштрафованные компании участвовали в строительстве инфраструктурных объектов в странах СНГ и были уверены, что их защищает норма закона о валютном контроле, разрешающая в порядке исключения не возвращать в Россию выручку по контракту, если она используется для оплаты местных расходов. Суды встали на сторону налоговиков, однако бизнес, потерявший на штрафах более 300 млн руб., намерен дойти до Конституционного суда.
  • Эксперты поясняют, что применение «спящих» норм характерно для валютного контроля. Отсутствие реакции налоговиков в таких ситуации изначально ошибочно трактуется как расширительное толкование нормы валютного закона в пользу компаний-резидентов.
    Налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля
    Экономика
    Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 мусор Шереметьево лоукостер налоговая инспекция Минприроды
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter