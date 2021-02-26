«Спящая норма» налоговой, кто оплатит полигоны. Главное за день
Как Москва готовится к риску нового всплеска эпидемии
«Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и администрации президента, сообщили, что в апреле эпидемиологическая ситуация в столице может ухудшиться из-за появления зараженных «британским» штаммом. В мэрии Москвы ответили на эти сообщения и заявили, что в городе развернуто достаточное количество коек для больных, а врачи обеспечены всем необходимым.
- По оценке главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, ждать в ближайшее время новой волны эпидемии не стоит. Новый рост заболеваемости случится ближе к следующей осени—зиме.
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