Налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля

Как сформулирована оговорка Спорная норма звучит так: резиденты России вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных (российских) банках иностранную валюту «при оплате или возмещении заказчиками (нерезидентами) и (или) иными третьими лицами (нерезидентами) местных расходов резидентов по заключенным ими договорам (контрактам) с нерезидентами при осуществлении деятельности таких резидентов, возникающих в связи с сооружением, реконструкцией или модернизацией резидентами объектов за пределами территории Российской Федерации, — на период строительства, реконструкции или модернизации, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках». Разрешительная оговорка была уточнена в июле 2020 года поправками в закон (например, добавилось слово «возмещение»), до того она формулировалась так: «при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, — на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках».

Три валютных дела

«Нортия ГКС» защищает интересы АО «Трест «Шахтспецстрой» (специализированная шахтостроительная организация), которое оспаривает в арбитражных судах штрафы московской налоговой инспекции на общую сумму 318 млн руб. за «незаконные валютные операции». Предприятие выполняло строительные работы в Казахстане по контракту, действовавшему с 2017 по начало 2021 года, с заказчиком — комбинатом «АрселорМиттал Темиртау».

Российский подрядчик зачислял выручку, полученную от заказчика в казахских тенге, на свой счет в банке ДБ «Альфа-банк» (Казахстан), следует из решения Арбитражного суда города Москвы от февраля 2020 года (.pdf), подтвердившего санкции со стороны налоговиков. «Шахтспецстрой» полагал, что может рассчитывать на исключение по закону о валютном контроле, ссылаясь на то, что оплата местных расходов была включена в цену работ по контракту (договор на условиях твердой цены). Налоговая инспекция с этим не согласилась, указав, что ни платеж от заказчика, ни контракт не содержали условия или какой-либо оговорки о поступлении данных средств в целях оплаты заказчиком местных расходов подрядчика. Несколько судебных инстанций последовательно согласились с позицией налоговиков.

В том числе Верховный суд в недавнем определении по делу (от 12 февраля 2021 года) отказал в передаче жалобы на рассмотрение коллегии по экономическим спорам Верховного суда, посчитав, что нижестоящие суды правильно разобрались в деле. Тарасов не исключает обращения «Шахтспецстроя» в Конституционный суд.

Аналогичные взыскания оспаривают в судах ООО «ТиссенКрупп Элеватор» (российская «дочка» немецкого производителя лифтов и эскалаторов Thyssenkrupp Elevator) и ООО «Единая кровельная компания». В первом случае компания поставляла и монтировала эскалаторы для Бакинского метрополитена и зачисляла полученные средства на счет в азербайджанском банке (инспекция вынесла постановление о штрафе на 10 млн руб. в конце 2019 года). Во втором деле общество участвовало в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане (налоговый орган в 2020 году оштрафовал компанию на 48 млн руб.).

«ТиссенКрупп Элеватор» в феврале 2021 года обжаловал решения московских арбитражных судов, подтвердивших штрафы, в Верховном суде, следует из карточки дела. РБК направил запрос юристу, представляющему ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Вице-президент компании «ТемпСтройСистема» (учредитель Единой кровельной компании) Татьяна Красных сказала РБК, что аргументация налоговиков заключалась в том, что деньги, которые фирме платит заказчик, являются ее выручкой и по контракту не могут идти на возмещение местных расходов. «Плюс еще аргумент [налоговой], что это не те местные расходы, а другие. То есть, если вы покупаете воду для своих рабочих, это не местные расходы, связанные с сооружением», — объяснила Красных.

Расходы компании, списанные со счета в таджикском банке, на оплату местных налогов, зарплаты сотрудникам, оплату авиабилетов, столовой воды и т.д. «не подпадают под действие» оговорки из статьи 19 закона о валютном контроле, рассудил Арбитражный суд города Москвы в феврале 2021 года (.pdf). Красных уточнила, что Единая кровельная компания частично тратила полученные в рамках контракта денежные средства на местные расходы, а остальное возвращала на счет в уполномоченном российском банке, но это не избавило ее от штрафов за нарушение валютного законодательства. Она также добавила, что заявитель пытался идти не только судебным путем, но и административным — через непосредственное взаимодействие с ФНС, однако безрезультатно.

«Анахронизм» и «рудимент»

Пресс-служба Минфина России порекомендовала обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС), отметив, что понятие «местные расходы» напрямую в законодательстве не определено. «Эти расходы могут различаться в разных странах. Поэтому правоприменитель в лице ФНС России исходит из принципа разумности и добросовестности отнесения тех или иных расходов к категории местных расходов», — указали в Минфине. ФНС не ответила на запрос РБК.

По данным ФНС, за девять месяцев 2020 года доля дел, возбужденных за незаконные валютные операции и нерепатриацию денежных средств, достигла 49% от общего количества возбужденных дел за нарушения валютного законодательства (для сравнения: за тот же период 2019 года этот показатель составлял 19%). В январе—сентябре прошлого года налоговики взыскали штрафы за осуществление незаконных валютных операций на сумму 447 млн руб., на 20% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Налоговики, доказывая правомерность вынесенных штрафов, сосредоточились на формальном анализе заключенных контрактов, но спорный пункт о местных расходах не связывает право на зачисление иностранной валюты на зарубежный счет с условиями внешнеторгового контракта, заявляет Роман Тарасов. Правовое значение имеет только факт несения подрядчиком местных расходов — по существу, этого факта должно быть достаточно, чтобы освободить фирму от ответственности за нарушение валютного законодательства, считает он. Кроме того, по буквальному смыслу этого положения юридическая форма возмещения местных расходов — в виде отдельного платежа или в составе цены работ — не имеет значения, «соответственно, содержание данной нормы охватывает в том числе и контракты, заключенные по модели твердой цены», подчеркивает он.

До уточняющих поправок 2020 года оговорка о местных расходах предполагала неясность правового регулирования и именно поэтому была модифицирована, утверждает Тарасов.

Сама ФНС в недавнем письме (январь 2021 года) разъяснила, как инспекции должны применять пункт о местных расходах, подчеркнув, что исключения, предусмотренные законом и разрешающие не возвращать валюту на счета в российских банках, направлены на «обеспечение деятельности российских компаний на внешнем рынке, в том числе конкурентоспособности и обеспечения для них равных условий с иностранными организациями». Ведомство предостерегло от формального подхода к применению данного пункта и «необоснованных решений» по привлечению добросовестных участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности.

«Анахронизмом» называли сохраняющиеся валютные ограничения в России эксперты ЦСР в 2018 году и предлагали полностью отменить валютный контроль. Бывший министр экономического развития Максим Орешкин (ныне помощник президента) называл его «рудиментом». А в конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов высказывался против «драконовских» штрафов за незаконные валютные операции в размере 75–100% от суммы. После этого в валютное законодательство был внесен ряд смягчающих поправок: в частности, штрафы за незачисление валютной выручки по внешнеторговому контракту были снижены до 5–30% от суммы незачисленных денежных средств. Однако в случае с «Шахтспецстроем», ООО «ТиссенКрупп Элеватор» и Единой кровельной компанией налоговые органы квалифицировали это как неправомерное зачисление на зарубежный банковский счет — незаконную валютную операцию, за которую сохраняется штраф в размере 75–100% валютной выручки.