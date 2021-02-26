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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали возможные сроки очередного роста числа случаев COVID

Сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений, летом продолжится спад. Новый подъем заболеваемости будет осенью
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться в следующий осенне-зимний период, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Брико отметил, что не стал бы называть рост заболеваемости «волнами», поскольку «речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса» в определенные периоды года. «Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период», — рассказал он в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений, указал эпидемиолог. По его словам, в летний период ожидается спад заболеваемости.

Также Брико сообщил, что сейчас от коронавируса привились около 4 млн россиян. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января, бесплатно привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

За прошедшие сутки в России выявили 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем суточного прироста заболеваемости с 5 октября. В Москве было 1336 случаев, Санкт-Петербурге — 947, в Московской области — 502. Общее число зараженных за весь период достигло 4,2 млн. Всего от инфекции, по данным оперативного штаба, умерли 85,3 тыс. человек.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Накануне, 25 февраля, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков сообщил РБК, что новый подъем заболеваемости коронавирусом может произойти весной. По его словам, это будет связано с «британским» штаммом коронавируса, который, по данным британских властей, передается быстрее предыдущего на 70%. «У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно», — пояснил свою точку зрения Тимаков.

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Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский предположил, что летом число новых случаев заболевания снизится, а осенью произойдет очередной всплеск заболеваемости. «Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного», — сказал он.

Автор
Анастасия Батманова
Минздрав коронавирус пандемия
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