В Минздраве назвали возможные сроки очередного роста числа случаев COVID

Сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений, летом продолжится спад. Новый подъем заболеваемости будет осенью

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться в следующий осенне-зимний период, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Брико отметил, что не стал бы называть рост заболеваемости «волнами», поскольку «речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса» в определенные периоды года. «Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период», — рассказал он в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений, указал эпидемиолог. По его словам, в летний период ожидается спад заболеваемости.

Также Брико сообщил, что сейчас от коронавируса привились около 4 млн россиян. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января, бесплатно привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

За прошедшие сутки в России выявили 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем суточного прироста заболеваемости с 5 октября. В Москве было 1336 случаев, Санкт-Петербурге — 947, в Московской области — 502. Общее число зараженных за весь период достигло 4,2 млн. Всего от инфекции, по данным оперативного штаба, умерли 85,3 тыс. человек.