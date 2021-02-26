Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса

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Москва готова к борьбе с «британским» штаммом коронавируса: в столице развернуто достаточное количество коек, а больницы обеспечены всем необходимым, заявили в департаменте здравоохранения Москвы, передает «РИА Новости».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и администрации президента, сообщили, что в апреле эпидемиологическая ситуация в столице может ухудшиться из-за появления зараженных «британским» штаммом.

«В Москве на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт», — отреагировали в депздраве.

Там добавили, что положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет выводить из работы с коронавирусом профильные стационары.

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