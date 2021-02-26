Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Шайба Сергачева помогла «Тампе-Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ Спорт, 10:40 Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии Общество, 10:40 В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину Общество, 10:36 Риелторы сообщили о 30-процентном росте цен на элитное жилье в Москве Недвижимость, 10:33 Почему «ВТБ Арена» стал точкой притяжения в историческом центре Москвы Партнерский материал, 10:32 Как согласовать строительство частного дома в Москве. Инструкция Недвижимость, 10:28 Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов Общество, 10:27 Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса Общество, 10:26 В Красноярском крае утвердили программу повышения финансовой грамотности Пресс-релиз, 10:20 Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Видео Общество, 10:17 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 10:16 Пустые офисы и проблема госдолга: пять прогнозов Нассима Талеба Футурология, 10:10  Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты Pro, 10:09 «Биткоин может упасть еще на 35%». Почему криптовалюта продолжит дешеветь Крипто, 10:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы сообщили о готовности к «британскому» штамму коронавируса

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москва готова к борьбе с «британским» штаммом коронавируса: в столице развернуто достаточное количество коек, а больницы обеспечены всем необходимым, заявили в департаменте здравоохранения Москвы, передает «РИА Новости».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству Москвы и администрации президента, сообщили, что в апреле эпидемиологическая ситуация в столице может ухудшиться из-за появления зараженных «британским» штаммом.

«В Москве на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом. Больницы и резервные госпитали в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и медицинским персоналом, у врачей за период борьбы с COVID накоплен огромный опыт», — отреагировали в депздраве.

Там добавили, что положительная динамика в эпидемиологической обстановке позволяет выводить из работы с коронавирусом профильные стационары.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter