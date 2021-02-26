ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения

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Инициатива Минприроды о включении средств на рекультивацию старых мусорных полигонов в тариф на вывоз мусора для населения не была представлена Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в установленном порядке. Об этом говорится в заявлении ФАС, опубликованном на сайте ведомства.

Тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены еще в декабре прошлого года и до того, как истечет срок действия тарифа, повышены быть не могут, заявили в ведомстве. Антимонопольная служба намерена предпринять меры, чтобы не допустить необоснованный рост тарифов для граждан на эту услугу, подчеркивает ФАС.

О том, что Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на рекультивацию старых мусорных полигонов, накануне сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов.

По его словам, итоговая сумма, необходимая для рекультивации каждой старой свалки, зависит от ее расположения и объема, однако исходя из средних значений размер тарифной надбавки должен составить примерно 32 руб. в год на человека. Расчет надбавки министерство провело исходя из среднего норматива накопления твердых коммунальных отходов — 2,53 куб. м на человека в год.