ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 13:39
Байден заявил о «простой истине» о Крыме Политика, 16:48 Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование конфликта в Карабахе Политика, 16:43 Экс-владелец Sports.ru рассказал о решении продать издание в 2020 году Спорт, 16:41 Метод McDonalds и Airbnb: как компании добиться взрывного роста Pro, 16:37 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 16:37 Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса Общество, 16:33 Офицера российской армии осудили за продажу экипировки «солдата будущего» Общество, 16:24 Четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу перенесли на 7-8 апреля Спорт, 16:20 Каннабис-компания с деньгами Бекхэма выросла на 490% в первый день торгов Инвестиции, 16:18 Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов Общество, 16:08 Как нейросеть помогает заниматься йогой с инструктором дистанционно Индустрия 4.0, 16:00  Гинера избрали вице-президентом РФС Спорт, 15:53 ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения Общество, 15:52 Зеленский подписал указ о «реинтеграции и деоккупации» Крыма Политика, 15:47
Общество ,  
0 

ФАС ответила на идею Минприроды о тарифе на вывоз мусора для населения

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Инициатива Минприроды о включении средств на рекультивацию старых мусорных полигонов в тариф на вывоз мусора для населения не была представлена Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в установленном порядке. Об этом говорится в заявлении ФАС, опубликованном на сайте ведомства.

Тарифы на вывоз мусора на 2021 год были установлены еще в декабре прошлого года и до того, как истечет срок действия тарифа, повышены быть не могут, заявили в ведомстве. Антимонопольная служба намерена предпринять меры, чтобы не допустить необоснованный рост тарифов для граждан на эту услугу, подчеркивает ФАС.

О том, что Минприроды предлагает заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на рекультивацию старых мусорных полигонов, накануне сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов.

«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

По его словам, итоговая сумма, необходимая для рекультивации каждой старой свалки, зависит от ее расположения и объема, однако исходя из средних значений размер тарифной надбавки должен составить примерно 32 руб. в год на человека. Расчет надбавки министерство провело исходя из среднего норматива накопления твердых коммунальных отходов — 2,53 куб. м на человека в год.

Земцов также говорил, что такое увеличение тарифа не является критичным для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В декабре 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию. Правительство не устраивает нынешняя ситуация, при которой оператор полигона заинтересован в нем только до тех пор, пока он приносит прибыль, и затем бросает его, а рекультивацией уже занимается государство за счет бюджетных средств, говорила представитель вице-премьера РБК.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги В России — бум субсидиарной ответственности. Какие сделки в зоне риска Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Рост тарифов в сфере твердых коммунальных отходов ограничен предельным индексом инфляции, установленным ФАС, — не более 4% в год, поэтому заложить расходы на рекультивацию в тариф на вывоз мусора для населения не получится. Нужно искать другие источники финансирования для рекультивации полигонов, поясняли источники РБК в правительстве.

мусор тарифы Минприроды
Материалы по теме
«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
Раздельный сбор мусора обеспечат к концу года почти для половины россиян
Бизнес
Минприроды объяснило проблемы с вывозом мусора в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter