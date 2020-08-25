Что случилось за день. Главные новости РБК

Условие Кремля для расследования инцидента с Навальным, вывозит ли «Яндекс» своих сотрудников из Минска в Россию, почему ушел в отставку митрополит Белоруссии, роль рубля в расчетах в ЕАЭС. Главные новости — в обзоре РБК

Кремль назвал условие расследования по Навальному

Российские и немецкие врачи, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, занимаются первой стадией расследования инцидента с политиком Алексеем Навальным, которого госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете.

На вопрос о реакции Кремля на призывы западных лидеров к расследованию произошедшего Песков сообщил, что российские и немецкие врачи пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором находится пациент. По его словам, для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал он.

Кремль не считает серьезными обвинения в причастности властей к отравлению Навального, заявил Песков, назвав их «пустым шумом». По его словам, из заявления клиники «Шарите», где лечат Навального, в Кремле «ничего нового не узнали». По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске.

Также он сообщил, что в Кремле не знают, велась ли за Навальным слежка.

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