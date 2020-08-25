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Что случилось за день. Главные новости РБК

Условие Кремля для расследования инцидента с Навальным, вывозит ли «Яндекс» своих сотрудников из Минска в Россию, почему ушел в отставку митрополит Белоруссии, роль рубля в расчетах в ЕАЭС. Главные новости — в обзоре РБК

Кремль назвал условие расследования по Навальному

Российские и немецкие врачи, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, занимаются первой стадией расследования инцидента с политиком Алексеем Навальным, которого госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете.

  • На вопрос о реакции Кремля на призывы западных лидеров к расследованию произошедшего Песков сообщил, что российские и немецкие врачи пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором находится пациент. По его словам, для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал он.
  • Кремль не считает серьезными обвинения в причастности властей к отравлению Навального, заявил Песков, назвав их «пустым шумом». По его словам, из заявления клиники «Шарите», где лечат Навального, в Кремле «ничего нового не узнали». По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске.
  • Также он сообщил, что в Кремле не знают, велась ли за Навальным слежка.

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«Яндекс» перевел часть сотрудников из Минска в Россию

После обысков в белорусском офисе «Яндекса» его работники начали покидать Минск. Источники утверждают, что их вывозит компания, в «Яндексе» сообщили, что сотрудники сами решили «уехать на дачи».

  • Двое собеседников The Bell сообщили изданию, что часть сотрудников компания на прошлой неделе вывезла из Белоруссии в Россию. Тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска «на дачи». Им помогают обеспечить безопасность и помогают с юридической поддержкой. В «Яндексе» заявили РБК, что всего в Минске работают около 300 сотрудников компании. При этом они работают в удаленном формате, некоторые сотрудники уехали из города, а офис уже несколько месяцев закрыт.
  • В Кремле заявили, что исходят из того, что «ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может ничего угрожать» в Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам российских компаний в стране и создавать «внеконкурентную реальность».
  • Обыски в офисе «Яндекса» и Uber в Минске прошли 13 августа. Сотрудники правоохранительных органов, которые пришли в офис, представились как Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы, силовики не изъяли оборудование и документы, а после обыска никого из компании не задержали.
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Главу белорусской части РПЦ отправили в отставку

Синод Русской православной церкви удовлетворил прошение экзарха Белоруссии об отставке. Ранее митрополит Павел просил Александра Лукашенко остановить насилие.

  • Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора.
  • Митрополиту Павлу 67 лет, он занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием, однако позднее появились сообщения, что свое поздравление митрополит отозвал. Минской епархии даже пришлось официально эти слухи опровергать. В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.
  • Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, который одновременно продолжит управлять Борисовской епархией.

В ЕАЭС стали меньше торговать в рублях

В ЕАЭС доля расчетов в рублях уменьшилась в пользу других нацвалют, но осталась доминирующей. В общей торговле России по-прежнему главная валюта — доллар.

  • Доля рубля в торговых расчетах в Евразийском союзе снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018 году до 72,9% в 2019-м, так и по импорту — с 83,9 до 81%, говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). Доля доллара незначительно снизилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4 до 17,2%, однако выросла по импорту — с 13,1 до 15,1%. Поступления в евро за экспорт остались стабильны — 7,8%. Доля перечислений в евро за импорт выросла с 2,7 до 2,9%.
  • Доминирование рубля в расчетах внутри ЕАЭС объясняется тем, что экономика России самая крупная среди всех стран союза и самая макроэкономически стабильная, и существенная часть экспортеров стран ЕАЭС ориентирована на российский рынок. При этом ЕАБР отмечает шестикратный рост поступлений за российский экспорт в казахстанских тенге.
  • При этом Россия в ЕАЭС торгует нефтью и газом преимущественно в долларах. «Это существенно осложняет применение других валют и ставит естественное ограничение на использование денежных единиц стран союза», — указано в докладе ЕАБР.

Автор: Сергей Саркисян
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