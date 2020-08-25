СМИ сообщили о вывозе части сотрудников «Яндекса» из Минска в Россию

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Часть из своих сотрудников «Яндекс» вывез на прошлой неделе из Белоруссии в Россию и в загородные дома под Минском, об этом The Bell рассказали источники, знакомые с ситуацией в белорусском офисе собеседники.

В «Яндексе» РБК заявили, что всего в Минске работают около 300 сотрудников компании. При этом они работают в удаленном формате, а офис уже несколько месяцев закрыт. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили в компании.

Обыски в офисе «Яндекса» и в офисе Uber в Минске прошли 13 августа. По словам собеседника РБК, силовики не изъяли оборудование и документы, а после обыска никого из компании не задержали.

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