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В Кремле ответили на сообщения о слежке за Навальным

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

В Кремле не знают, велась ли слежка за оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я про слежку ничего не знаю», — сказал Песков. Отвечая на вопрос, происходит ли слежка за оппозиционером без ведома президента, если она ведется, представитель Кремля указал, что президент Владимир Путин не занимается ни слежкой, ни оперативно-розыскными мероприятиями.

«Какое он может иметь к этому отношение? Никакого. У президента очень много забот, очень много работы, тем более в такое непростое время», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в чем опасность Навального для России, представитель Кремля заявил, что «никакой опасности нет».

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Общество
Алексей Навальный

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Теги: Россия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный
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