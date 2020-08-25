В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

В ЕАЭС стали меньше торговать в рублях. Доля таких расчетов уменьшилась в пользу других нацвалют, но осталась доминирующей. В общей торговле России по-прежнему главная валюта — доллар

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году». В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Торговля с союзниками

Доля рубля в торговых расчетах в Евразийском союзе снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году, так и по импорту — с 83,9 до 81%.

Доля доллара незначительно снизилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4 до 17,2%, однако выросла по импорту — с 13,1 до 15,1%.

Поступления в евро за экспорт остались стабильны — 7,8%. Доля перечислений в евро за импорт выросла с 2,7 до 2,9%.

Данные в докладе ЕАБР отличаются от статистики Банка России: доля рублевых расчетов по версии ЕАБР выше, чем у Банка России. По оценкам ЦБ (.xlsx):