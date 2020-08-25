В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях
Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году». В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Торговля с союзниками
- Доля рубля в торговых расчетах в Евразийском союзе снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году, так и по импорту — с 83,9 до 81%.
- Доля доллара незначительно снизилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4 до 17,2%, однако выросла по импорту — с 13,1 до 15,1%.
- Поступления в евро за экспорт остались стабильны — 7,8%. Доля перечислений в евро за импорт выросла с 2,7 до 2,9%.
Данные в докладе ЕАБР отличаются от статистики Банка России: доля рублевых расчетов по версии ЕАБР выше, чем у Банка России. По оценкам ЦБ (.xlsx):
- доля поступлений за экспорт в страны ЕАЭС в рублях сократилась с 70,2% в 2018-м до 69,8% в 2019 году; за импорт — также сократилась с 77,2% до 75,3%;
- в долларах — снизилась с 20,5 до 20,1% по экспорту, но выросла с 16,4 до 17,3% по импорту;
- в евро — снизилась с 7,9 до 7,8% по экспорту, выросла с 4,2 до 4,3% по импорту;
- в нацвалютах — выросла с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту.