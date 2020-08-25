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Экономика ,  
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В Евразийском экономическом блоке стали меньше торговать в рублях

В ЕАЭС стали меньше торговать в рублях. Доля таких расчетов уменьшилась в пользу других нацвалют, но осталась доминирующей. В общей торговле России по-прежнему главная валюта — доллар
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Доля рубля в торговле России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась в пользу других национальных валют, отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР) в докладе «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году». В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Торговля с союзниками

  • Доля рубля в торговых расчетах в Евразийском союзе снизилась как по экспорту России — с 73,6% в 2018-м до 72,9% в 2019 году, так и по импорту — с 83,9 до 81%.
  • Доля доллара незначительно снизилась по экспорту России в ЕАЭС — с 17,4 до 17,2%, однако выросла по импорту — с 13,1 до 15,1%.
  • Поступления в евро за экспорт остались стабильны — 7,8%. Доля перечислений в евро за импорт выросла с 2,7 до 2,9%.

Данные в докладе ЕАБР отличаются от статистики Банка России: доля рублевых расчетов по версии ЕАБР выше, чем у Банка России. По оценкам ЦБ (.xlsx):

  • доля поступлений за экспорт в страны ЕАЭС в рублях сократилась с 70,2% в 2018-м до 69,8% в 2019 году; за импорт — также сократилась с 77,2% до 75,3%;
  • в долларах — снизилась с 20,5 до 20,1% по экспорту, но выросла с 16,4 до 17,3% по импорту;
  • в евро — снизилась с 7,9 до 7,8% по экспорту, выросла с 4,2 до 4,3% по импорту;
  • в нацвалютах — выросла с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту.

При анализе внешней торговли ЕАБР использовал статистику Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая базируется на данных таможенных органов. В то время как статистика ЦБ России сформирована по международным стандартам составления платежного баланса, пояснил РБК руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР Андрей Петросьян.

Как ранее поясняли РБК в ЦБ, данные для оценки валютной структуры расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам формируются на основе платежей по договорам. «Эти данные не связаны с фактическими данными по статистике экспорта/импорта товаров и услуг», — отмечал регулятор.

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Доминирование рубля в расчетах внутри ЕАЭС естественно: оно объясняется тем, что экономика России самая крупная среди всех стран союза и самая макроэкономически стабильная, прокомментировал РБК директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель. «По объемам торговли Россия также доминирует в ЕАЭС, поэтому нет оснований для того, чтобы структура расчетов существенно менялась в пользу валют других стран-участниц», — отметил он. Существенная часть экспортеров стран ЕАЭС ориентированы на российский рынок, поэтому для них оптимальны расчеты в рублях, добавил Кнобель.

В долларах даже в ЕАЭС Россия торгует преимущественно энергоносителями. «Ценообразование и оплата ключевых экспортных товаров РФ, таких как нефть и газ, происходят преимущественно в долларах, что существенно осложняет применение других валют и ставит естественное ограничение на использование денежных единиц стран союза», — указано в докладе ЕАБР.

Вся внешняя торговля России

Основными торговыми партнерами России остаются Китай и Евросоюз, а доллар — по-прежнему основная валюта в российской внешней торговле с миром. Российские экспортеры принимают большую часть платежей в долларах — 65,2%, по данным ЕАБР.

Значение доллара при ввозе товаров в Россию существенно ниже — 35%. Это объясняется более диверсифицированной товарной структурой российского импорта.

Национальные валюты стран-участниц ЕАЭС не занимают значительного места во всей структуре внешней торговли России, констатировал ЕАБР. Тем не менее в 2019 году их роль несколько подросла из-за уменьшения доли энергоресурсов в поставках.

Так, ЕАБР отмечает шестикратный рост поступлений за российский экспорт в казахстанских тенге. Расчеты в тенге многократно выросли из-за эффекта низкой базы, пояснил Кнобель. К тому же экономика Казахстана значительно больше, чем экономики других стран ЕАЭС, не считая России.

Автор: Ольга Агеева
Теги: внешняя торговля, дедолларизация, расчет в нацвалютах, курс рубля
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