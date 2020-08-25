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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Требования ЕС к России по делу Навального, аудиторы нашли нарушения при начислении пенсий, глава Тувы повторно заболел COVID-19, почему у банков России закончились запасы валюты. Главные новости — в обзоре РБК

ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального

Россия незамедлительно должна начать независимое и прозрачное расследование по делу Навального, заявил глава дипломатии Евросоюза. Он потребовал наказать виновных в возможном отравлении оппозиционера.

  • «Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
  • Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале «Шарите». Немецкие врачи подтвердили подозрения соратников политика в том, что он был отравлен.
  • В «Шарите» заявили, что Навальный был отравлен одним из веществ из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. К ним относится ряд природных и синтетических соединений, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ.

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Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

Некоторые россияне, как сообщили в Счетной палате, могли недополучить пенсии из-за того, что на одних было открыто несколько пенсионных счетов, которые впоследствии не объединялись, а у других был один СНИЛС на двоих.

  • Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. Так, ПФР мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов или присваивать сразу нескольким людям один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
  • За 2017–2019 годы ПФР объединил более 572,5 тыс. счетов, из которых 89,8 тыс. — счета пенсионеров, а разъединил — 2,4 тыс. (около 178 счетов пенсионеров). Всего остается еще около 650 тыс. «двойников», что составляет 0,4% от общего количества счетов, говорится в отчете Счетной палаты.
  • По данным Межрегионального информационного центра ПФР, счета-«двойники» появляются, когда граждане неправильно заполняют анкеты, ошибаясь в фамилии, дате или месте рождения, а также в случае, если они открывают новый счет при изменении реквизитов, например при смене фамилии, вместо корректировки действующего счета. Ошибки стали возможны из-за того, что в анкетах ПФР не требуется указывать фамилию, которая была при рождении, и сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Помимо этого проблема усугубляется тем, что базы данных загсов, налоговой службы и ПФР не соответствуют друг другу.

Глава Тувы опять заразился коронавирусом

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В первый раз коронавирус у Шолбана Кара-оола был обнаружен в мае. Тогда он смог излечиться за полторы недели. По его словам, сейчас болезнь протекает иначе — теперь появились сильные головные боли.

  • «Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением, тогда и будет шанс выжить. Я трудился, почти поверил, что дважды этой болезнью не болеют, оттого, видимо, и заболел», — сказал он в видеообращении во «ВКонтакте».
  • По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Тогда, как отметил глава Тувы, у него были боли в области груди, а сейчас сильные головные боли. «Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — предположил он.
  • В мае вместе с главой Тувы, который руководит регионом с 2007 года, были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов. В середине июня коронавирусом заболел 44-летний верховный лама Тувы Джампел Лодой, который скончался в больнице через две недели. «Мы все видим, что болезнь может коснуться любого, невзирая ни на что. Возможно, верховный лама встал на пути смертельного недуга, заслонив от него свой народ», — прокомментировал его смерть Шолбан Кара-оол.

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты


В июле, по оценке аналитиков Райффайзенбанка, объем валютной ликвидности у российских банков упал до нуля. Похожая ситуация была в 2018 году, но тогда валюту выводили клиенты из-за угрозы санкций, а сейчас банки расстаются с ней сами.

  • Дефицит валюты в банковской системе на 1 августа составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Это произошло из-за того, что в июле российские банки заметно нарастили валютное кредитование, выдав клиентам ссуды на $3,7 млрд. При этом приток средств клиентов в валюте был скромным — порядка $0,6 млрд. Кроме того, банки продолжили выводить средства со своих счетов за рубежом: отток в июле оценивается в $6,3 млрд.
  • После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля (до уровня 0–0,25%): таким образом, средства на корсчетах в долларах перестали приносить доход банкам. Ставки по евро, которые устанавливает Европейский центральный банк, находятся на нулевых или отрицательных уровнях еще с первой половины 2010-х годов.
  • Если кредитные организации будут дольше находиться в состоянии дефицита валютной ликвидности, им придется восполнять запасы валюты, и это уже окажет влияние на рынок, считает Порывай. Одним из источников свободных средств для банков может стать продажа еврооблигаций — их объем на балансах банков оценивается в $47 млрд. «Продажа евробондов в конечном счете может оказать давление на котировки российских бумаг и привести к росту стоимости валюты на локальном рынке», — говорит аналитик.
Автор: Сергей Саркисян
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