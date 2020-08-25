Что случилось за ночь. Главные новости РБК
ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального
Россия незамедлительно должна начать независимое и прозрачное расследование по делу Навального, заявил глава дипломатии Евросоюза. Он потребовал наказать виновных в возможном отравлении оппозиционера.
- «Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
- Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале «Шарите». Немецкие врачи подтвердили подозрения соратников политика в том, что он был отравлен.
- В «Шарите» заявили, что Навальный был отравлен одним из веществ из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. К ним относится ряд природных и синтетических соединений, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ.
Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий
Некоторые россияне, как сообщили в Счетной палате, могли недополучить пенсии из-за того, что на одних было открыто несколько пенсионных счетов, которые впоследствии не объединялись, а у других был один СНИЛС на двоих.