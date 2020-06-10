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Пандемия коронавируса ,  
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Верховного ламу Тувы госпитализировали с коронавирусом

Джампел Лодой
Джампел Лодой (Фото: Общественная палата Республики Тыва / VK)

Верховный лама Тувы Джампел Лодой заразился COVID-19. Об этом РБК сообщил глава республики Тувы Шолбан Кара-оол.

«Он себя чувствует относительно нормально, в данное время он находится в больнице», — уточнил глава республики.

Шолбан Кара-оол также опроверг, что Джампел Лодой якобы находится в коме. «Мне он по крайней мере сказал, что чувствует себя нормально, принимает лекарства», — пояснил он. «Я на связи с ним и слежу за его здоровьем», — добавил глава республики.

Ранее о том, что Джампела Лодоя ввели в искусственную кому, без указания источников информации написало издание Tuvaonline. В публикации говорилось, что у верховного ламы также есть ряд заболеваний.

Переболевший COVID-19 глава Тувы ввел карантин на территории республики
Общество
Шолбан Кара-оол

Согласно последним данным оперативного штаба, в Туве зафиксировали 1914 случаев заражения коронавирусом, двое заразившихся умерли.

25 мая о заболевании COVID-19 сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он начал лечение в республиканской инфекционной больнице, однако спустя три дня, 28 мая, попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение, поскольку, по его словам, заболевание протекало в легкой форме.

4 июня глава республики вернулся к работе. Позднее Шолбан Кара-оол ввел на территории республики двухнедельный карантин. Он продлится до 21 июня. На этот период жителям республики запрещено покидать места проживания и выезжать из региона.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Тува, коронавирус, новости
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