Верховного ламу Тувы госпитализировали с коронавирусом

Джампел Лодой (Фото: Общественная палата Республики Тыва / VK)

Верховный лама Тувы Джампел Лодой заразился COVID-19. Об этом РБК сообщил глава республики Тувы Шолбан Кара-оол.

«Он себя чувствует относительно нормально, в данное время он находится в больнице», — уточнил глава республики.

Шолбан Кара-оол также опроверг, что Джампел Лодой якобы находится в коме. «Мне он по крайней мере сказал, что чувствует себя нормально, принимает лекарства», — пояснил он. «Я на связи с ним и слежу за его здоровьем», — добавил глава республики.

Ранее о том, что Джампела Лодоя ввели в искусственную кому, без указания источников информации написало издание Tuvaonline. В публикации говорилось, что у верховного ламы также есть ряд заболеваний.