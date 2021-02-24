Предупреждение «Яндексу», Грузия открывает границы. Главные новости РБК

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ФАС обязала «Яндекс» обойтись без «колдунщиков»

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Яндексу», обвинив его в том, что он дискриминирует конкурирующие с ним сервисы в поисковой выдаче. «Яндекс» называет требования антимонопольщиков несправедливым и предупреждает, что они могут повлиять на качество поиска.

На «Яндекс» в ФАС дважды жаловались конкуренты — в 2019 и в 2020 году. В их числе — сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и другие. Они считают, что в своем поисковике «Яндекс» намеренно ставит выше собственные сервисы, такие как auto.ru, «Кинопоиск», «Яндекс.Недвижимость» и так далее. Чтобы еще сильнее выделить их, «Яндекс» использует «колдунщики» — специальные интерактивные виджеты, которые отображаются вместе со ссылкой.

ФАС вновь потребовала от «Яндекса» прекратить такую практику. Он должен полностью раскрыть для всех компаний свой механизм продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей, в том числе с помощью «колдунщиков». Сторонним компаниям должна быть предоставлена возможность пользоваться такими механизмами. На исполнение требования ФАС «Яндексу» отвели один месяц, каждые десять дней компания должна отчитываться о выполнении.

«Никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать», — так на претензии ФАС ответили в компании. «Колдунщики» «Яндекс» назвал нормальной практикой для всех поисковиков. Исполнение требований ФАС, считает компания, приведет к ухудшению качества поиска для пользователей — ответы на запросы станут менее персонализированными.

ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками» Бизнес

Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам строгого режима

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл 16 лет и был известен своей любовью к необычным для Йошкар-Олы архитектурным формам. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и уже через несколько дней его задержали по обвинению в коррупции.