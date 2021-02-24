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Предупреждение «Яндексу», Грузия открывает границы. Главные новости РБК

Новый спор ФАС и «Яндекса», руководившего 16 лет Марий Эл губернатора отправили в колонию на 13 лет, когда россияне смогут въехать в Грузию без вакцинации, куда вкладываются российские миллионеры — главные новости дня в обзоре РБК

ФАС обязала «Яндекс» обойтись без «колдунщиков»

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Яндексу», обвинив его в том, что он дискриминирует конкурирующие с ним сервисы в поисковой выдаче. «Яндекс» называет требования антимонопольщиков несправедливым и предупреждает, что они могут повлиять на качество поиска.

  • На «Яндекс» в ФАС дважды жаловались конкуренты — в 2019 и в 2020 году. В их числе — сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и другие. Они считают, что в своем поисковике «Яндекс» намеренно ставит выше собственные сервисы, такие как auto.ru, «Кинопоиск», «Яндекс.Недвижимость» и так далее. Чтобы еще сильнее выделить их, «Яндекс» использует «колдунщики» — специальные интерактивные виджеты, которые отображаются вместе со ссылкой.
  • ФАС вновь потребовала от «Яндекса» прекратить такую практику. Он должен полностью раскрыть для всех компаний свой механизм продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей, в том числе с помощью «колдунщиков». Сторонним компаниям должна быть предоставлена возможность пользоваться такими механизмами. На исполнение требования ФАС «Яндексу» отвели один месяц, каждые десять дней компания должна отчитываться о выполнении.
  • «Никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать», — так на претензии ФАС ответили в компании. «Колдунщики» «Яндекс» назвал нормальной практикой для всех поисковиков. Исполнение требований ФАС, считает компания, приведет к ухудшению качества поиска для пользователей — ответы на запросы станут менее персонализированными.
    ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками»
    Бизнес
    Фото:Максим Змеев / Reuters

Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам строгого режима

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл 16 лет и был известен своей любовью к необычным для Йошкар-Олы архитектурным формам. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и уже через несколько дней его задержали по обвинению в коррупции.

  • Суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн руб. Оглашение приговора объемом более 400 страниц заняло у суда неделю. Процесс начался в апреле 2019 года и шел почти два года.
  • 235 млн руб. — это сумма взятки, которую, по версии обвинения, Маркелову вручил депутат госсобрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш в обмен на господдержку для своего предприятия. В течение следующих нескольких лет птицефабрика получила от государства 5 млрд руб.
  • У Маркелова после ареста изъяли имущества на 2,7 млрд руб. В числе его активов нашлись дворцы в стиле европейского Возрождения, построенные в его правление в центре Йошкар-Олы. Сам бывший чиновник отрицал, что эти объекты принадлежали ему: по его словам, они были собственностью предприятий его мачехи.
    Венеция Маркелова: что построили в Йошкар-Оле при экс-губернаторе
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Грузия откроется для россиян с 1 марта

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Власти Грузии разрешили гражданам Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Белоруссии с 1 марта въезжать в страну при условии, что они сдадут отрицательный тест на коронавирус. Одновременно в стране отменят часть ограничений, хотя комендантский час по ночам сохранится.

  • Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница страны остается закрытой. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией пока не возобновлено, прилететь в Грузию россияне могут через третьи страны. Въезд в страну был возможен и раньше, но для этого требовалась обязательная вакцинация.
  • В марте в Грузии также будут отменены ограничения на работу кафе и ресторанов. В курортном городе Батуми им разрешат принимать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии — с 8 марта. С 25 февраля в Грузии заработает междугородный транспорт. В этот же день будут открыты гостиницы на горных курортах. Подъемники на горнолыжных курортах заработают с 8 марта. В силе, однако, останется комендантский час — свободное передвижение по-прежнему будет запрещено в промежутке с 21:00 до 05:00.
  • Хотя Грузия и является популярным туристическим направлением для россиян, она не находится в топе самых популярных направлений для россиян после полного открытия границ. Как следует из опроса «Яндекс.Путешествия», самым желанным государством, куда хотели бы поехать россияне после пандемии, стала Турция: этот вариант выбрали 14% респондентов. В первую тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%).

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Миллер останется главой «Газпрома» еще на пять лет

Совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера председателем правления «Газпрома» еще на пять лет, до 2026 года. Этот пост он занимает уже 20 лет.

  • «Газпромом» Миллер руководит с 2001 года, до этого, с 2000 по 2001 год, он был замминистра энергетики.
  • СМИ и Telegram-каналы уже несколько раз «отправляли в отставку» Миллера, но ни один прогноз не оказался точным. Последний раз о скором его уходе сообщал «Коммерсантъ» в декабре 2020 года. Источники издания утверждали, что достройка газопровода «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря и связывает Россию и Германию, должна стать финальной точкой в карьере Миллера в «Газпроме».

Куда вкладываются сверхбогатые россияне

20% мультимиллионеров из России и СНГ в этом году планируют покупку нового жилья, и для 32% из них главной причиной этого стал переезд в другую страну, выяснили в Knight Frank. У сверхбогатых россиян самая популярная страна для покупки недвижимости — Португалия. Там можно получить гражданство, вложив в недвижимость €280 тыс. Также в топе стран для покупки жилья мультимиллионерами из России — Великобритания и Кипр.

  • Также в Knight Frank выяснили, насколько охотно мультимиллионеры из России готовы инвестировать в предметы роскоши — такие как ювелирные изделия, предметы искусства или коллекционные бутылки вина и виски. Самой выгодной инвестицией в 2020 году оказались не бриллианты и картины, а коллекционные женские сумочки: например, изделия Hermes за год подорожали на 17%.
  • В тройку лидеров по росту цен в 2020 году также вошли коллекционные вина (+13% к средневзвешенной стоимости) и классические автомобили (+6%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски — 478%, однако в прошлом году он выбыл из тройки, показав снижение на 4%. А аутсайдером рейтинга инвестиционной привлекательности стали предметы искусства — за год цена на них упала на 11%.

Подробнее о том, на что еще в год пандемии тратили деньги мультимиллионеры — в материале РБК.

Каждый пятый мультимиллионер в России решил вложиться в жилье
Бизнес
Фото:Johanna Hoelzl / dpa / Global Look Press

Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Яндекс ФАС Леонид Маркелов Марий Эл Грузия туризм Алексей Миллер Газпром недвижимость
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