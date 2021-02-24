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Бизнес ,  
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ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками»

В ФАС утверждают, что «Яндекс» понижает конкурирующие компании в поисковой выдаче с помощью «колдунщиков». Компания должна покончить с этой практикой, в противном случае против нее может быть возбуждено дело
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Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Яндексу» и потребовала в течение месяца прекратить дискриминировать в поисковой выдаче ссылки на компании, не входящие в его цифровую экосистему. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как установила ФАС, «Яндекс» в своей поисковой выдаче предоставляет преимущество собственным сервисам. В их числе «Яндекс.Вертикали» (объединяет «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работу»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кинопоиск». Они появлялись в «колдунщиках», — так называются интерактивные виджеты, которые появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (прогноз погоды, картинка, перевод слова).

Как считают в ФАС, у сервисов, не принадлежащих «Яндексу», возможность попасть в «колдунщики» ограничивалась. В ведомстве сочли это нарушением антимонопольного законодательства.

ФАС выставила несколько требований к «Яндексу»:

  • Компания должна прекратить предоставлять преимущество своим сервисам в поисковой выдаче.
  • «Яндекс» должен полностью раскрыть для всех компаний свой механизм продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей, в том числе с помощью «колдунщиков». Сторонним компаниям должна быть предоставлена возможность пользоваться такими механизмами.
  • Поисковая выдача должна формироваться по единым правилам ранжирования, «на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов, входящих в ООО «Яндекс».

Все эти требования должны быть исполнены в течение месяца. На протяжении этого срока «Яндекс» должен каждые десять дней информировать ФАС о ходе их выполнения. Если компания не примет меры в соответствии с предупреждением, против нее может быть возбуждено дело.

В «Яндексе» заявили РБК, что не согласны с предупреждением ФАС. «Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами», — считают в компании.

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В комментарии пресс-служба «Яндекса» указала, что «специальные ответы сервисов — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов». Несправедливым предписание ФАС в компании считают и из-за того, что оно направлено только против «Яндекса». «При этом поисковая доля «Яндекса», например, на iOS меньше 50%», — отметили в пресс-службе.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2020 года, опубликованному на прошлой неделе, доля компании на поисковом рынке в России, включая мобильные устройства, составляет 59,7%. Доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила 58,6%.

«Никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать. Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например, из «Википедии», «Амедиатеки» или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тыс. сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие», — утверждают в «Яндексе».

Против «Яндекса» открыли дело из-за рекламы услуг по выпискам из ЕГРН
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

На занижение ссылок в поисковой выдаче «Яндекса» еще в 2019 году жаловались пять компаний: сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru. По их версии, «Яндекс» отдавал преимущество в поиске собственным сервисам, например, ссылки на ivi занижались в выдаче по сравнению с «Кинопоиском». ЦИАН пожаловался на такую же ситуацию с «Яндекс.Недвижимость.», profi.ru — с «Яндекс.Услугами», 2ГИС — с «Яндекс.Картами». Собственные сервисы, как указывали в 2019 году жалобщики, «Яндекс» ставил в «колдунщики», например, в ответ на запрос «купить авто» выдавались «колдунщики» с контентом auto.ru.

В августе 2020 года компании-конкуренты сервисов российского поисковика вновь пожаловались на дискриминацию в выдаче и злоупотребление доминирующим положением «Яндекса». Помимо тех компаний, которые уже обращались в ФАС в 2019 году, к жалобе присоединились «Туту.ру», Drom.ru и Zoon.

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Глава «Яндекса» Тигран Худавердян в интервью РБК в ноябре 2020 года, отвечая на претензии, заявил, что алгоритм с «колдунщиком» позволяет поисковику успешно конкурировать с другими поисковыми системами, например Google. «Можно было бы предписать поисковым системам — «Яндексу», например, чтобы все результаты были одинаковыми, просто ссылки и заголовок на странице. Но потеряет потребитель, потому что такая «стерилизация» приведет к ухудшению продукта», — пояснил он.

Механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» описывал в июле 2019 года, в связи с первой жалобой конкурентов. В компании указали, на то что «колдунщики» не зафиксированы в верхней позиции и появляются в результатах выдачи. «Яндекс» также обвинил жалобщиков в том, что они сами дискриминировали сервисы конкурентов на своих площадках. «Мы надеемся, что ссылки на сервисы «Яндекса» смогут появиться, например, на выдаче «Авито» («Авто.ру» и «Яндекс.Недвижимость»), на 2ГИС («Навигатор» и «Справочник»), на ivi («Кинопоиск»), на «Кассир.ру» и т.д.», — заявляли в пресс-службе.

Авторы
Георгий Тадтаев, Владислав Скобелев
Яндекс недобросовестная конкуренция ФАС
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