Миллера переизбрали главой «Газпрома»

Алексей Миллер (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Алексея Миллера переизбрали председателем правления «Газпрома» еще на пять лет. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Миллер занимает должность председателя правления «Газпрома» с 2001 года.

Ранее, в декабре 2020-го, о его возможном уходе с поста сообщал «Коммерсантъ».

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