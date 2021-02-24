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Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ

Большинство опрошенных сервисом «Яндекс.Путешествия» заявили о планах первым делом поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет. Треть респондентов считают, что поведение туристов никак не изменится после открытия границ
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Большинство россиян (60%), опрошенных сервисом «Яндекс.Путешествия», рассчитывают, что границы с другими странами полностью откроются уже в текущем году. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть у РБК. Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек, он проводился в середине февраля.

Самым желанным государством, куда хотели бы поехать россияне после открытия границ, закрытых из-за пандемии, стала Турция: этот вариант выбрали 14% респондентов. В первую тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%).

На четвертом месте оказалась Испания (8%), на пятом — Египет (6%). Кроме того, одними из самых популярных среди россиян государств оказались Германия, Финляндия и Черногория (примерно по 5% на каждую).

Кипр отложил открытие границ для российских туристов
Общество
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

68% участников вопроса заявили, что открытие границ скажется на их планах. 45% россиян намерены поехать за рубеж, если ситуация улучшится, 9% — если риск заразиться коронавирусом сохранится. Еще 20% респондентов заявили, что, поскольку предпочитают проводить свой отпуск в России, открытие границ на них никак не повлияет.

Опрос также показал, что в 2020 и начале 2021 года 41% респондентов отдыхали в России. 4,3% участников исследования совершили турпоездки по стране и за границу, 4,6% — только за рубеж.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

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По мнению 35,5% опрошенных, поведение туристов никак не изменится после открытия границ. 27% считают, что путешественники будут более осторожны, поскольку увеличение турпотока может спровоцировать рост заболеваемости. 22% участников опроса ожидают роста внутреннего туризма. Еще 12% уверены, что отдыхающие чаще станут путешествовать на своих машинах.

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта прошлого года для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось летом. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию, Танзанию. В сентябре авиасообщение наладилось с Киргизией, Белоруссией, Казахстаном и Южной Кореей. С 27 января у определенных групп граждан появилась возможность совершить авиаперелеты в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар. С 8 февраля пассажирские полеты из России разрешили в Грецию и Сингапур.

Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, в частности Санкт-Петербурга.

Авторы
Евгения Кузнецова, Наталия Анисимова, Михаил Юшков
путешествия границы опрос «Яндекс» туристы
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