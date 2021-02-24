Россияне назвали самые желанные страны после открытия границ

Большинство опрошенных сервисом «Яндекс.Путешествия» заявили о планах первым делом поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет. Треть респондентов считают, что поведение туристов никак не изменится после открытия границ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Большинство россиян (60%), опрошенных сервисом «Яндекс.Путешествия», рассчитывают, что границы с другими странами полностью откроются уже в текущем году. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть у РБК. Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек, он проводился в середине февраля.

Самым желанным государством, куда хотели бы поехать россияне после открытия границ, закрытых из-за пандемии, стала Турция: этот вариант выбрали 14% респондентов. В первую тройку также вошли Таиланд и Италия (по 8%).

На четвертом месте оказалась Испания (8%), на пятом — Египет (6%). Кроме того, одними из самых популярных среди россиян государств оказались Германия, Финляндия и Черногория (примерно по 5% на каждую).

68% участников вопроса заявили, что открытие границ скажется на их планах. 45% россиян намерены поехать за рубеж, если ситуация улучшится, 9% — если риск заразиться коронавирусом сохранится. Еще 20% респондентов заявили, что, поскольку предпочитают проводить свой отпуск в России, открытие границ на них никак не повлияет.