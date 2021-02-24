Каждый пятый мультимиллионер в России решил вложиться в жилье

В среднем 20% ультрахайнетов планируют покупку жилья для переезда в другую страну на постоянное место жительства. Ниже всего эта доля в Австралазии (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова Тихого океана) — 4%, в Северной Америке она составила 10%, а в Великобритании и странах Европы — 13%. В среднем 24% мультимиллионеров в мире планируют получение нового гражданства в текущем году.

По данным Knight Frank, самой популярной страной, где планируют покупку жилья российские мультимиллионеры, в 2020 году стала Португалия (по сравнению с 2019 годом спрос здесь вырос почти в два раза), указывает Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia. Клиентов привлекают удобство и доступность местной паспортной программы (от €280 тыс., сделку можно оформить онлайн), качество недвижимости и потенциал рынка.

Правда, власти Португалии планируют исключить из программы выдачи вида на жительство самые популярные локации — Лиссабон, Порту, Алгарве. «Изначально планировалось исключить их еще в начале этого года, однако теперь их продлили до начала 2022 года. В связи с этим сейчас огромный всплеск интереса к недвижимости в этих регионах», — поясняет Шалаева.

Второе место среди самых популярных направлений для покупки жилой недвижимости российскими ультрахайнетами заняла Великобритания. Основатель и управляющий директор лондонского агентства недвижимости AZ Real Estate Алиса Зотимова в последнее время заметила дополнительную активность со стороны российских покупателей при приобретении жилья именно для собственного использования. Она объясняет это популярностью «виз инноватора» — нового типа виз с низким порогом входа (£50 тыс., которые планируется вложить в бизнес). Дополнительный интерес к Великобритании Зотимова также связывает с изменениями в кипрской паспортной программе. Тем не менее, по данным Knight Frank, Кипр занимает третье место среди стран, где российские инвесторы рассматривают покупку недвижимости в этом году.

Также в фокусе российских мультимиллионеров — покупка жилья в Греции, Австрии, Швейцарии и Германии. У мировых мультимиллионеров в топ-5 стран для покупки жилья входят Великобритания, США, Австралия, Испания и Швейцария.

Интерес к коммерческой недвижимости ниже, чем к жилой Инвестировать в коммерческую недвижимость в 2021 году планируют только 21% ультрахайнетов из России и СНГ. Это самая низкая доля в мире, в среднем вкладывать деньги в офисы, торговые центры, склады, гостиницы и т.п. собираются 25% людей со сверхвысоким доходом. Больше всего эта доля в Северной Америке, где инвестировать в коммерческую недвижимость в этом году планируют 30% мультимиллионеров, в странах Европы без учета Великобритании она составляет 29%, в Великобритании — 27%. По словам управляющего партнера Colliers Николая Казанского, отставание 6–8 п.п. не является критичным в такой консервативной отрасли, как инвестиции в коммерческую недвижимость. «Особенно отставание от стран, в которых этот институт имеет гораздо более долгую историю. В нашей стране этот бизнес по большому счету насчитывает историю всего в 20–30 лет», — говорит Казанский. По оценке cтаршего директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирины Ушаковой, в России 30–35% ультрахайнетов инвестируют в коммерческую недвижимость, а более низкая оценка в опросе Knight Frank может быть связана с тем, что частные инвесторы в России зачастую действуют от лица фондов, а не напрямую. В Европе можно более четко разграничить эти категории инвесторов, указывает эксперт. Основная доля российских мультимиллионеров (36%) считают склады самыми перспективными объектами коммерческой недвижимости. Еще 25% верят в перспективы ретейла, а 21% — в землю под девелопмент. В то же время самым популярным сектором в среднем среди мировых инвесторов стали объекты для частной аренды (например, арендные дома) — их считают перспективными 32% мультимиллионеров в мире и только 18% в России и СНГ. В 2020 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России достиг 257,8 млрд руб. ($3,6 млрд по среднему курсу доллара США за 2020 год), это всего на 8% ниже показателя годом ранее. В целом, согласно данным Knight Frank, в 2020 году общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость составил $720 млрд, что почти на 28% ниже, чем годом ранее. Частные инвесторы вложили в этот сектор $232 млрд, это почти на 30% меньше уровня 2019 года.

Предметы роскоши растут в цене

В кризисный 2020 год российские мультимиллиардеры были сдержанны в покупках коллекционных предметов роскоши: только 17% из них нарастили свои траты на эту категорию инвестиций, свидетельствуют данные Knight Frank. Наиболее активными в покупке предметов роскоши стали состоятельные люди из региона Австралазии — 35% увеличили расходы на подобные коллекционные активы. Общий показатель по миру: 23% частных инвесторов стали больше тратить на роскошь в прошлом году.

Опрос Knight Frank показал, что в целом в мире самыми популярными категориями для инвестиций в предметы роскоши считаются предметы искусства, коллекционные автомобили и часы. Россияне предпочитают инвестировать в искусство, украшения и часы, гораздо меньше — в виски, мебель и сумки.

Среди коллекционных предметов роскоши по росту цен второй год подряд лидируют женские сумки Hermes: за год они подорожали на 17%, несмотря на то что в середине года цена на лимитированные сумки бренда на аукционах падала более чем на 50%. Причиной снижения могла стать невозможность увидеть покупаемые сумки «вживую» во время ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом за последнее десятилетие актив подорожал более чем вдвое.

Изделия в этом сегменте часто дорожают после приобретения — в этой люксовой категории ценятся и винтаж, и «лимитка» (специальные серии зачастую с ограниченным тиражом. — РБК), отмечает президент Национальной палаты моды Александр Шумский. Кроме того, в отличие от одежды спрос на аксессуар не зависит от размера, его легко передать новому владельцу, проще реставрировать.

В то же время монеты, цветные бриллианты и ювелирные изделия, по данным Knight Frank, за год снизились в цене на 1%, но уже в текущем году эксперты ожидают улучшения ситуации с этими активами.

Как объясняет Шумский, инвестиции в сумки премиальных брендов более привлекательны в сравнении с произведениями ювелиров, потому что в ювелирном искусстве конкурируют сотни брендов, а в мире моды только десяток марок, чьи лимитированные коллекции или классические модели сумок заслуживают внимания.

В тройку лидеров по росту цен в 2020 году также вошли коллекционные вина (+13% к средневзвешенной стоимости) и классические автомобили (+6%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски — 478%, однако в прошлом году он выбыл из тройки, показав снижение на 4%.

«Рынок fine wines (премиального вина) слабо коррелирует с финансовыми рынками, на которые влияют политические и экономические события, и выглядит в глазах инвесторов более надежным», — объясняет рост интереса инвесторов директор по развитию виноторговой компании «Винотерра» и эксперт инвестфонда Vinoterra SP Владислав Волков. По его словам, снижение интереса к виски может быть связано с низкой емкостью рынка.

Партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк также добавляет, что в последние годы интерес инвесторов к винам как инвестиционному активу восстанавливается после охлаждения со стороны потребителей с азиатских рынков, которое было связано с перегревом рынка в 2010-х годах, экономическими и политическими причинами. Восстановление спроса зафиксировали по итогам 2020 года индексы биржи London International Vintners Exchange (Liv-ex), индекс по итогам года вырос на 2%, а в наиболее динамичных сегментах (индексы Champagne 50, Italy 100) его рост достиг 6–7%, добавляет Сердюк.

Аутсайдером рейтинга инвестиционной привлекательности стали предметы искусства — за год цена на них упала на 11%, отмечают в Knight Frank. Как считает директор исследовательской компании Art Market Research Себастьян Дути, наиболее очевидным фактором корректировки показателя можно считать переход аукционных домов на частные продажи. По его данным, объем лотов, выставленных на публичные торги на Sotheby’s и Christie’s, снизился по сравнению с 2019 годом на 26 и 46% соответственно. Кроме того, ситуация усугублялась замедлением поставок работ.