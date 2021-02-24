Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян

Хотя прямого авиасообщения между странами до сих пор нет, россияне с марта смогут попасть в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус. Одновременно в стране отменят часть ограничений в развлекательной сфере

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Грузия открывает границы для россиян с 1 марта при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр страны Иркалий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал».

Въезд в страну при наличии отрицательного теста на COVID-19 будет также разрешен из Армении, Азербайджана и Украины.

Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница страны остается закрытой. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией пока не возобновлено, прилететь в Грузию россияне могут через третьи страны.

Кроме того, власти решили снять и часть других ограничений. В марте в Грузии также будут отменены ограничения на работу кафе и ресторанов. В курортном городе Батуми им разрешать принимать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии — с 8 марта. С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт. В этот же день будут открыты гостиницы на горных курортах. Подъемники на горнолыжных курортах заработают с 8 марта.

С 1 марта будут вновь открыты государственные и частные детские сады.